Kevin Mier es defendido por portero histórico de Cruz Azul, pero es blanco de críticas y memes

En los momentos en que la afición de Cruz Azul ha pedido en redes sociales el regreso de Andrés Gudiño a la titularidad después de la grave falla del colombiano Kevin Mier contra las Chivas, la voz de la experiencia del exportero celeste, Norberto Scoponi destacó que no es momento de volverse locos y querer mandar a la banca a Mier.

La opinión del “Gringo”, guardameta argentino que ocupó la titularidad de Cruz Azul en la década de los 90 se produce en los momentos en que Mier se ha convertido en blanco de críticas de toda la nacional celeste por su falla infantil contra Chivas, en donde otorgó un voto de confianza al guardameta colombiano que cometió su enésimo error en momentos claves de la escuadra cementera.

El exguardameta de Cruz Azul Norberto Scoponi salió a respaldar al portero colombiano Kevin Mier. Crédito: Juan Carlos Núñez Cubeyro. | Imago7

“Sí, se me hace mejor portero Kevin Mier. No nos podemos volver locos porque el arquero tuvo un error. Me parece que los arqueros siempre tienen errores; si empiezas a analizar todos los goles de la Liguilla, siempre le encuentras un defecto al portero; pero, en este momento, el problema es que de local Cruz Azul no hizo diferencia y esos goles le costaron el resultado”, dijo el llamado Gringo.

🚨🧤 OSWALDO SÁNCHEZ ENCIENDE EL DEBATE EN CRUZ AZUL



El histórico exportero aseguró que Kevin Mier todavía no está al 100% tras su lesión y señaló que la presión por el buen nivel de Andrés Gudiño también podría estar afectando al colombiano. 👀⚽🔥🚂 pic.twitter.com/xrh3VkFYf4 — Claro Sports (@ClaroSports) May 15, 2026

También señaló que: “Mier lo venía haciendo muy bien, tuvo una lesión grave que lo tuvo mucho tiempo afuera, se recuperó y le respetaron el puesto. Eso es normal en cualquier equipo; de ahí en más, si el técnico decide que Mier anduvo mal o tiene alguna preocupación y quiere poner a Gudiño, lo puede hacer, pero a Mier se le respetó la titularidad y, más allá de los errores, me parece que es un buen portero y tiene que seguir mejorando nada más”, dijo.

El blanco de muchas críticas

El enésimo error de Kevin Mier también fue blanco de duras críticas del medio futbolístico como el caso de Carlos Hermosillo que tuvo duros comentarios contra el portero colombiano al señalar que siempre la ha “cagado” en momentos importantes.

Mientras que el exdefensa cementero como Gerardo Flores también expuso que no era momento para que Mier fuera el titular del cuadro cementero en la liguilla al igual que el exportero de la selección de México, Oswaldo Sánchez, quien expuso que no comprendía porque Gudiño no se mantuvo como titular, en virtud de que Mier todavia no está en ritmo.

Mientras tanto Mier ha sido blanco de las críticas de los aficionados cementeros, señalándolo como el culpable de varios de los últimos fracasos de la “Máquina Celeste”, lo cual ha provocado que las redes sociales se vean inundadas con críticas y memes en contra de la labor de Mier.

KEVIN MIER SE CONFÍA Y LO PAGA CARO EN SEMIFINALES 🚨



“Un exceso de confianza que termina en error: Mier vuelve a fallar en el momento menos indicado”



❗EXCLUSIVA con ‘Jerry’ Flores, exfutbolista profesional en Peloteando pic.twitter.com/tuiPmBMPVK — Claro Sports (@ClaroSports) May 14, 2026

Muchos de los cuestionamientos contra Kevin Mier es que sin razón alguna, el cuerpo técnico de Cruz Azul mandó a la banca a Andrés Gudiño sin razón alguna cuando había realizado un buen trabajo mientras el portero colombiano se recuperaba de la fractura de peroné que sufrió en el duelo del torneo pasado contra los Pumas de la UNAM.

NO SE GUARDÓ NADA 🚨🚨🚨



Jerry Flores critica duramente a Kevin Mier por su error contra Chivas en las Semifinales. ❌



▶️VIDEO https://t.co/mppUQqJ4c5 — W Deportes (@deportesWRADIO) May 15, 2026

Será en las próximas horas cuando el técnico Joel Huiqui determine quien ocupa la titularidad en la portería de los cementeros, aunque todo indique que Mier seguirá como titular para darle el voto de confianza en un momento tan algído como el juego contra Chivas en la vuelta de las semifinales del torneo Clausura 2026.

Seguir leyendo:

– Los mejores memes del empate entre Cruz Azul y Chivas por las semifinales del Clausura 2026

– Chivas con el boleto de la final en la mano con todo y polémico penal a favor de Cruz Azul: 2-2

– Cruz Azul completó su obra para eliminar al Atlas: 1-0 (global 4-2)















