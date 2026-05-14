La quiebra de Del Monte Foods ha llevado a cientos de agricultores en California a arar sus propios árboles de durazno

Actualmente, más de 70 productores de durazno en California están eliminando cientos de huertos luego de que la productora y distribuidora de alimentos estadounidense Del Monte Foods se declarara en bancarrota en julio del año pasado apelando al capítulo 11 tras una cuantiosa deuda que le impedía continuar con sus operaciones.

El quiebre de Del Monte Foods ha provocado la cancelación de varios contratos con agricultores locales y estos, sin un comprador principal para su producción, están optando por eliminar sus huertos con el fin de evitar seguir perdiendo dinero y reconvertir la tierra para otros cultivos.

Se calcula que la salida de Del Monte Foods generará pérdidas de hasta $550 millones de dólares para el sector. Tras la adquisición por $285 millones por parte de Fresh Del Monte Produce, los agricultores esperaban que se hicieran cargo de los contratos; sin embargo, en el acuerdo no se prevé la reactivación de las plantas de procesamiento en California.

Al respecto, Carissa Sauer, portavoz de Del Monte Foods, expresó que la compañía optó por hacer un cierre ordenado de sus operaciones, reconociendo el gran impacto que tendrá esta decisión tanto para la empresa como para la comunidad en general. “Nuestra prioridad es brindar apoyo a nuestro equipo y a nuestros clientes durante esta transición”, dijo.

Ante la situación, recientemente el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó que llevará a cabo un plan federal de emergencia con el financiamiento de $9 millones de dólares para los productores de duraznos de California que no renovaron contratos con Del Monte Foods, y con el que se pretende ayudar a la eliminación de 420,000 melocotoneros.

Al respecto, el director ejecutivo de la Asociación de Productores de Melocotones para Conserva de California, Rich Hudgins, expresó que con el financiamiento de la USDA no se reemplazarán los huertos. “No se comprarán árboles nuevos, simplemente se permite al agricultor preparar el terreno para plantar árboles nuevos”, dijo.

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