ONU denuncia que ataques rusos contra civiles ucranianos violan el derecho internacional humanitario

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó la nueva oleada de ataques lanzados por Rusia contra distintas ciudades de Ucrania, después de que bombardeos masivos con drones y misiles dejaran al menos 12 muertos y 57 heridos en Kiev, incluidos dos menores de edad, de acuerdo con autoridades ucranianas.

La coordinadora humanitaria de la ONU en Ucrania, Bernadette Castel-Hollingsworth, calificó los ataques como una grave violación del derecho internacional humanitario y denunció que las ofensivas alcanzaron zonas residenciales y servicios esenciales para la población civil.

Durante casi 24 horas consecutivas, el ejército ruso lanzó cerca de 800 drones y 56 misiles contra territorio ucraniano, en uno de los bombardeos más intensos desde el inicio de la guerra. Entre las armas utilizadas se incluyeron misiles balísticos y misiles de crucero que impactaron viviendas, escuelas, infraestructura energética y áreas comerciales.

En Kiev, equipos de rescate continuaban removiendo escombros este jueves en busca de sobrevivientes. El cuerpo de una niña de 12 años fue recuperado bajo los restos de un edificio residencial destruido por el ataque. El alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko, informó que al menos 18 apartamentos quedaron completamente destruidos en el distrito de Darnitski.

Las autoridades señalaron además que varias zonas de la ciudad sufrieron interrupciones en el suministro de agua y afectaciones al tránsito debido a los daños provocados por las explosiones y la caída de fragmentos de drones interceptados.

The UN Humanitarian Coordinator in Ukraine, Bernadette Castel-Hollingsworth, has reacted strongly to Russian military strikes on a civilian area of Kyiv. https://t.co/0K3GPqnEOG — UN News (@UN_News_Centre) May 14, 2026

ONU denuncia aumento de víctimas civiles

Desde el lugar de los ataques, Castel-Hollingsworth aseguró que las familias ucranianas “deberían sentirse seguras siempre” y lamentó que madres y padres tengan que esperar noticias de sus hijos atrapados bajo los escombros.

La funcionaria recordó que el derecho internacional humanitario obliga a proteger a la población civil y prohíbe ataques deliberados contra áreas residenciales.

Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó la reanudación de los ataques a gran escala y advirtió que el uso creciente de armas de largo alcance está elevando el número de víctimas civiles en Ucrania.

Según datos de la Misión de Vigilancia de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania, las muertes y lesiones de civiles registradas durante los primeros cuatro meses de 2026 superan las cifras del mismo periodo en cualquiera de los últimos tres años.

Tan solo en abril, las armas de largo alcance dejaron al menos 84 civiles muertos y 628 heridos, representando el 43% de todas las víctimas civiles contabilizadas por Naciones Unidas.

Humanitarian Coordinator, a.i., for Ukraine, Bernadette Castel-Hollingsworth, condemned attacks impacting humanitarians delivering aid to civilians in #Kherson today.



The 2nd incident this week. Civilians and aid workers must be protected. Read more: https://t.co/4Ybk79YRI5 pic.twitter.com/GUYBdRs2so — OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) May 14, 2026

Ucrania acusa a Rusia de evadir sanciones

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, afirmó que uno de los edificios residenciales alcanzados en Kiev habría sido impactado por un misil Kh-101 fabricado este mismo año.

Según Zelenski, esto demuestra que Rusia continúa obteniendo componentes y tecnología para fabricar armamento pese a las sanciones internacionales impuestas por Occidente.

“Eludir las sanciones sigue permitiendo la producción de misiles”, declaró el mandatario, quien pidió a los aliados occidentales reforzar las medidas para bloquear el suministro de materiales y equipos militares al Kremlin.

El presidente también insistió en la necesidad de fortalecer los sistemas de defensa aérea de Ucrania y pidió a Europa incrementar su propia producción militar, especialmente de misiles y sistemas antiaéreos capaces de enfrentar amenazas balísticas.

Mientras tanto, la ONU expresó preocupación por el incremento de ataques contra trabajadores humanitarios. Esta semana, dos vehículos claramente identificados de Naciones Unidas fueron alcanzados por drones mientras distribuían ayuda en las regiones de Jersón y Dnipro.

De acuerdo con datos del organismo internacional, entre enero y abril de 2026 al menos tres trabajadores humanitarios murieron y otros diez resultaron heridos en 56 incidentes relacionados con el conflicto armado en Ucrania.

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