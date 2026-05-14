Se confirma gira mundial de “K-Pop Demon Hunters” para 2027

La exitosa historia de “K-Pop Demon Hunters” pasará del streaming a los escenarios, pues se confirmó que las famosas guerreras k-pop protagonizarán una gira mundial que está programada para arrancar en 2027.

En un comunicado difundido desde las redes sociales de la productora de eventos AEG Presents, la cual ha tenido bajo su cargo shows de la ganadora del Grammy Taylor Swift, se reveló que esta fila de conciertos se llevará a cabo en coproducción con Netflix.

“¡Netflix y AEG se han asociado para desarrollar y producir una gira mundial oficial de conciertos inspirada en ‘KPop Demon Hunters’!”, se lee en la publicación que pronto atrajo la atención de los usuarios.

Pese a que las fechas y ciudades a visitar aún no han sido confirmadas, AEG Presents y Netflix y habilitaron un registro oficial en su página web oficial para que, aquellos interesados, sean los primeros en recibir información del tour.

Mientras tanto, se adelantó que la lista oficial de los recintos donde se presentarán Rei Ami, EJAE y Audrey Nuna, voces detrás de “K-Pop Demon Hunters” será revelada a finales de de este 2026.

“K-Pop Demon Hunters” y su impacto global

La noticia sobre una gira mundial de las exitosas ‘guerreras K-Pop’ se da luego de una temporada marcada por reconocimientos y récords impuestos por la producción de Netflix. Recordemos que, en agosto de 2025, se convirtió en la película más vista en la historia de la plataforma; esto al lograr superar los 236 millones de visualizaciones, batiendo el récord de “Red Notice”.

Además, la historia permaneció dentro del Top 10 global de Netflix durante 15 semanas consecutivas, un hito nunca alcanzado dentro del catálogo digital del gigante del entretenimiento.

La banda sonora tuvo un impacto equivalente al de la plataforma. “Golden”, tema interpretado por el grupo ficticio HUNTR/X, pasó ocho semanas en el número uno del Billboard Hot 100 y ocho canciones de la película ingresaron a esa lista de forma simultánea, un hecho sin precedente para una producción animada.

Sin embargo, este solo fue el inicio de una ola de reconocimientos. El más importante de ellos fue el Oscar en la categoría de “Mejor Película Animada” en la 98.ª edición de los premios.

Además, “K-Pop Demon Hunters” se alzó como gran ganadora en los Globos de Oro y en los Critics Choice Awards en las categorías de “Mejor Película Animada” y “Mejor Canción Original” por “Golden”. En los Annie Awards (considerados la referencia principal de la industria de la animación) se llevó 10 galardones, el mayor número de la edición desde su creación.

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