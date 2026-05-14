Viuda de James Van Der Beek comparte un desgarrador mensaje a tres meses de su muerte

Kimberly Van Der Beek, viuda del protagonista de la serie de los 90, “Dawson’s Creek”, ha reaparecido en redes sociales a tres meses de haberle dado el último adiós al histrión como resultado de una dura batalla contra el cáncer.

De acuerdo con el testimonio difundido desde su cuenta de Instagram, la ausencia de James Van Der Beek se siente más que nunca: “Ayer se cumplieron tres meses desde que perdimos a @vanderjames. Decir que estoy desconsolada es quedarse corto. Las palabras no alcanzan para describir el dolor”, son las palabras con las que Kimberly inició su reflexión.

La viuda del actor explicó que el paso del tiempo solo no ha hecho mucho por sanar el vacío que dejó su pérdida: “El alivio inicial se ha desvanecido. La realidad se está imponiendo… y lo extraño. Todos lo extrañamos”, recalcó.

Pese a este duro proceso, Kimberly se dijo confiada de que James Van Der Beek la acompaña en cada paso que da: “Hay una magia diferente en el aire. Lo siento. Lo conozco más profundamente. Mi conexión consciente con Dios se ha fortalecido. Los velos del universo se han disipado. Y confío en que este es el camino que mi familia y yo siempre hemos estado destinados a recorrer”, continuó en su reflexión.

Junto a esta emotiva confesión, la madre de los seis hijos del artista colocó una selección de imágenes con las que evidenció el gran papel de padre que ejerció durante sus años de vida juntos.

Para cerrar su mensaje, Kimberly Van Der Beek agradeció a su red de apoyo por mantenerse a su lado en cada momento, así como al público que le envió sus condolencias tras darse a conocer la muerte del famoso el pasado mes de febrero.

“Las muestras de apoyo ha sido tremenda. Nos ha brindado un consuelo inmenso. Todos ustedes superaron con creces cualquier expectativa que pudiera haber tenido al apoyarnos y honrar a James. Estoy profundamente agradecida. Hay mucho más que compartir aquí. Y con el tiempo, lo haré”, finalizó.

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