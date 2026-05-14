Washington mantiene bajo vigilancia a 41 personas por exposición al hantavirus

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos mantienen bajo monitoreo a 41 personas por posible exposición al hantavirus andino, luego del brote detectado en el crucero de expedición MV Hondius, donde al menos tres personas murieron y varios pasajeros resultaron infectados.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que, hasta el momento, no se han confirmado casos en territorio estadounidense, aunque el organismo activó un operativo especial de seguimiento y cuarentena preventiva para personas consideradas de alto riesgo.

Ante el brote, los CDC activaron un “Nivel 3” de emergencia, el nivel más bajo dentro de su escala de respuesta, y desplegaron equipos epidemiológicos tanto en España como en Estados Unidos.

“El riesgo para el público general sigue siendo bajo”, afirmó David Fitter, responsable de la gestión de incidentes de la respuesta al hantavirus de los CDC.

Según las autoridades sanitarias, las 41 personas vigiladas pertenecen a tres grupos distintos. El primero está integrado por 18 pasajeros estadounidenses evacuados desde las Islas Canarias y trasladados a centros de cuarentena en Nebraska y Atlanta.

El segundo grupo incluye pasajeros que abandonaron el crucero antes de que se detectara oficialmente el brote y regresaron a distintos estados del país. El tercero corresponde a personas que compartieron vuelos con viajeros sintomáticos procedentes del barco.

Uno de los casos más delicados involucra a una pasajera que viajó desde la isla de Santa Helena hacia Johannesburgo mientras ya presentaba síntomas de la enfermedad. Autoridades sanitarias rastrean a quienes estuvieron cerca de ella durante el trayecto aéreo.

“Estamos trabajando estrechamente con los pasajeros y con nuestros socios de salud pública para garantizar monitoreo y acceso rápido a atención médica si desarrollan síntomas”, explicó Fitter.

Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolores musculares, cansancio y malestar general, pero en casos graves puede evolucionar rápidamente hacia insuficiencia respiratoria severa. La tasa de mortalidad estimada ronda el 35%.

La Organización Mundial de la Salud confirmó al menos 11 casos vinculados al barco, incluidos tres fallecimientos: una pareja neerlandesa y un ciudadano alemán.

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