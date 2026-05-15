Blake Snell, a la lista de lesionados de los Dodgers

Los Angeles Dodgers volvió a sufrir una baja sensible en su rotación de abridores. El lanzador zurdo Blake Snell fue colocado en la lista de lesionados debido a una lesión en el codo izquierdo, una decisión anunciada por el club y con efecto retroactivo al 12 de mayo.

La noticia llegó pocas horas antes del inicio de la Serie Freeway frente a Los Angeles Angels, duelo para el que Snell estaba programado como abridor. Su ausencia obligó al equipo angelino a modificar sobre la marcha sus planes, utilizando a Will Klein para abrir un juego de bullpen en lugar del veterano pitcher.

The Dodgers recalled LHP Charlie Barnes and placed LHP Blake Snell on the injured list with left elbow loose bodies, backdated to May 12. — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) May 15, 2026

El zurdo de 33 años apenas había regresado a la actividad el fin de semana pasado. Su debut en la temporada 2026 se produjo frente a Atlanta Braves, luego de comenzar el año también apartado por problemas físicos, en ese caso por fatiga en el hombro izquierdo.

Una recuperación que volvió a interrumpirse

El retorno de Snell duró apenas una salida. En ese encuentro ante Atlanta, el pitcher trabajó solo tres entradas, en las que permitió cinco carreras, cuatro de ellas limpias, además de seis imparables y dos boletos. Aunque recetó cinco ponches, mostró falta de ritmo tras varios meses sin actividad.

La organización había manejado con cautela su preparación durante la pretemporada. Tras conquistar la Serie Mundial en 2025, los Dodgers optaron por retrasar su regreso para que pudiera recuperarse completamente de las molestias en el hombro que ya lo habían limitado durante su primera campaña con el club.

"We feel confident he'll be back with us this year."



Dave Roberts speaks on sending Blake Snell to the injured list (left elbow loose bodies) before Game 1 of the #FreewaySeries between the #Dodgers and Angels. Get closer to the action with SNLA+, with the MLB app.

🔗:… pic.twitter.com/J6NhZBVTt7 — SportsNet LA (@SportsNetLA) May 16, 2026

Snell firmó con Los Ángeles antes de la temporada 2025 por cinco años y $182 millones de dólares, pero en ese primer año solo pudo hacer dos aperturas antes de pasar cuatro meses fuera por inflamación en el mismo hombro. Aunque reapareció en la recta final y tuvo participación en la postemporada, no estaba completamente recuperado.

Ajustes en la plantilla de Los Ángeles

En el movimiento correspondiente, los Dodgers llamaron al zurdo Charlie Barnes, adquirido recientemente desde waivers tras haber sido dejado libre por Chicago Cubs.

Barnes, de 30 años, había tenido una breve aparición con Chicago en Grandes Ligas, permitiendo cuatro carreras en tres entradas. Antes de eso, pasó por Minnesota Twins en 2021, donde disputó nueve encuentros. Posteriormente jugó durante cuatro temporadas en la liga de Corea del Sur y regresó al béisbol estadounidense en 2025.

En Triple-A con Iowa, registró efectividad de 3.04 en siete apariciones este año, cifras que llevaron a los Dodgers a incorporarlo como alternativa inmediata ante una nueva ausencia de Snell, cuyo panorama médico vuelve a generar preocupación en la franquicia.

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