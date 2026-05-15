Café con huevo, la bebida que cautiva las redes sociales

La bebida, conocida como cà phê trứng, se originó en Hanói (Vietnam) en la década de 1940. Es el resultado de mezclar yemas de huevo con azúcar y leche condensada, creando una experiencia dulce y espumosa que muchos comparan con un postre.

En las redes sociales proliferan los videos, con muchos comentarios, elogiando el café con huevo. Sin embargo, también han surgido opiniones escépticas sobre su mezcla de yemas crudas.

Mientras algunos lo consideran “el mejor café del mundo”, otros expresan preocupación sobre la contaminación por salmonela. La mezcla de yemas no cocidas durante el proceso de batido ha generado críticas.

Advertencias de salud

Expertos médicos, como la Dra. Sujatha Reddy, consultada por Fox News Digital, advierten sobre los riesgos de consumir yemas de huevo crudas, destacando que la salmonela puede ser un problema grave, especialmente para mujeres embarazadas y personas mayores.

Aunque aclara que no existe una diferencia significativa en la calidad de las proteínas entre los huevos crudos y cocidos, menciona que la leche condensada contiene muchas calorías, lo que es relevante para quienes cuidan su nutrición.

A medida que el café con huevo sigue ganando popularidad, es fundamental que los consumidores sean conscientes de los riesgos para la salud, sopesando los posibles beneficios de esta bebida innovadora y dulce.

Preparación de un cà phê trứng más saludable

Receta ajustada saludable

Ingredientes:

5 g de café molido (preferentemente vietnamita o mezcla media)

40 g 1 yema de huevo (temperatura ambiente)

(temperatura ambiente) 2 cucharadas de leche evaporada sin azúcar o leche de coco

o leche de coco Edulcorante al gusto (stevia/eritritol) o 2.5 g de azúcar mínimo.

Cacao amargo en polvo para decorar (opcional)

Preparación:

Bate la yema con leche y edulcorante hasta obtener espuma espesa y color amarillo brillante (3-5 min con batidora). Prepara el café con filtro Phin vietnamita (8-10 min de extracción). Vierte el café en la taza, luego agrega lentamente la crema de huevo. Espolvorea cacao amargo encima.

Por qué es más saludable

La yema de huevo aporta proteína y nutrientes (vitamina D, colina).

Al reducir/eliminar el azúcar, disminuyes calorías vacías.

Usar menos yemas reduce el colesterol dietético.

El cacao amargo añade antioxidantes sin azúcar.

El café con huevo tradicional es un “postre líquido” muy dulce, pero con estos ajustes mantienes la cremosidad característica reduciendo significativamente azúcar y grasas.

Manipulación de huevos para reducir el riesgo de salmonela

El mayor riesgo de salmonela al consumir yemas crudas se reduce combinando tres pilares: evitar siempre que sea posible el huevo crudo, usar huevos o productos seguros y extremar la higiene en la manipulación.

Evitar o limitar el huevo crudo

Las autoridades sanitarias recomiendan no consumir huevos crudos ni preparaciones con huevo crudo (por ejemplo, mayonesa casera, salsas tipo César o saku de huevo) salvo que se usen huevos pasteurizados u ovoproductos.

(por ejemplo, mayonesa casera, salsas tipo César o saku de huevo) salvo que se usen huevos pasteurizados u ovoproductos. Personas en grupos de riesgo (embarazadas, niños pequeños, mayores, inmunodeprimidos) deben evitar por completo platos con huevo poco cocido.

Usar huevos más seguros

Preferir huevos con buena procedencia y sin roturas ni suciedad , almacenándolos en el frigorífico en casa y sacándolos justo antes de usarlos.

, almacenándolos en el frigorífico en casa y sacándolos justo antes de usarlos. En preparaciones que requieran huevo crudo (como mayonesa o mousse), emplear huevos pasteurizados, líquidos u ovoproductos certificados, porque el proceso de pasteurización destruye la salmonela.

Cocción adecuada

Si se usan huevos enteros, asegurar que la yema y la clara estén cuajadas : la mayoría de guías indican que se debe alcanzar al menos unos 70–75 °C en el centro del alimento para inactivar la bacteria.

: la mayoría de guías indican que se debe alcanzar al menos unos para inactivar la bacteria. Evitar huevos “jugosos” o revueltos muy poco cuajados si se preparan para grupos de riesgo.

Higiene y manipulación

Lávese bien las manos, utensilios y superficies antes y después de manipular huevos crudos , y use tablas y recipientes separados para evitar contaminación cruzada.

, y use tablas y recipientes separados para evitar contaminación cruzada. No cascar el huevo en el borde de la fuente donde se va a batir ni separar yema de clara con la cáscara, para no contaminar la mezcla.

Conservación y consumo

Las preparaciones con huevo crudo (p. ej., mayonesa casera) deben hacerse justo antes de consumirse y no guardarse de un día para otro; si sobran, se descartan.

y no guardarse de un día para otro; si sobran, se descartan. Conservar siempre en frío los alimentos perecederos y refrigerar sobras en menos de 2 horas, especialmente en climas cálidos.

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