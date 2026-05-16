Carmen Aub se sincera sobre el diagnóstico de sordera de su hija Lu

Después del nacimiento de su hija, Lu, en julio de 2025, la actriz Carmen Aub y su esposo, el cineasta Iván Sikic, se enfrentaron a unos meses difíciles, ya que la niña fue diagnosticada con pérdida auditiva de moderada a severa.

Tras su parto, la protagonista de “El Señor de los Anillos” también había confesado que fue un proceso duro. En ese entonces, afirmó que su hija llegó a las 3:39 de la tarde, después de un intenso trabajo de parto de 24 horas.

En una reciente entrevista con People en Español, Aub abrió su corazón y relató el duro proceso emocional que atravesó al recibir la confirmación médica. Según explicó, poco después del parto, Lu no superó una prueba auditiva inicial en el hospital. Nuevos estudios más profundos terminaron por confirmar el diagnóstico.

“¿Cómo me voy a comunicar con mi hija? ¿Esto qué significa?”, recordó la actriz. Expresó que la incertidumbre la invadió tanto a ella como a su pareja, y más al pensar que ni ella ni Sikic tenían antecedentes familiares de sordera.

Impacto emocional

La actriz admitió que, pese a considerarse una mujer fuerte y resiliente, el impacto emocional fue arrollador.

“Yo me acuerdo que esa primera semana no podía dejar de llorar. Hablaba con Iván y le decía: ‘Con esto no puedo’. Voy a ser la peor mamá”, confesó.

Durante la entrevista, expresó que tanto ella como su esposo tomaron la decisión de actuar de inmediato y comenzaron a buscar información especializada para garantizar el bienestar de su hija.

De hecho, reveló que una de las más importantes fue mudarse a Nueva York, Estados Unidos, para acceder a tratamientos y seguimiento médico de calidad. Además, enfatizó que su mayor deseo es contribuir a eliminar los estigmas alrededor de esta condición.

Actualmente, Lu utiliza audífonos especiales que amplifican el sonido. Además, la actriz explicó que están evaluando la posibilidad de un implante coclear: “Si ella con el audífono iba a tener acceso a un 60%, con el implante coclear se abre esta burbuja de posibilidades“, señaló.

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