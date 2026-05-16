Demandan al DHS por su plan de abrir un centro de detención para 10,000 inmigrantes en Atlanta

La pequeña ciudad de Social Circle, ubicada en el condado de Walton, Georgia, presentó una demanda en contra del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) por sus planes de abrir un centro de detención para 10,000 inmigrantes.

El argumento de la querella es que las nuevas instalaciones sobrecargarán la infraestructura de una población hasta el momento cercana a 6,000 habitantes dejándola sin agua potable y con un excedente de derrames de desechos.

Además, se expone que el procedimiento de ICE violada leyes estatales y federales, pues de entrada ya fueron destinados $128 millones de dólares provenientes de los contribuyentes a la compra de un enorme almacén local con el objetivo de convertirlo en un megacentro donde permanecerá una cantidad de extranjeros carentes de estatus legal que casi duplica a la población local.

Los demandantes sostienen que debe investigarse la razón detrás de haber pagado por el inmueble más de cinco veces el valor previamente tasado.

Trascendió que la adquisición de este almacén forma parte de un ambicioso plan de ICE orientado a contar con ocho centros de detención a gran escala, 16 nuevas instalaciones de procesamiento y adquirir 10 instalaciones con capacidad para albergar a 9,600 inmigrantes.

El proyecto del Departamento de Seguridad Nacional consiste en contar este año con ocho centros de detención a gran escala. (Crédito: Carolyn Kaster / AP)

Aunque todavía no se ha iniciado la remodelación del almacén adquirido en Social Circle, los planes de ICE es que, a partir del próximo mes, pueda comenzar a recibir a inmigrantes cuyo promedio de detención rondará en 60 días.

Hasta el momento, el centro de detención del ICE con mayores dimensiones a nivel nacional es conocido como Campamento East Montana. Dichas instalaciones se ubican en El Paso, Texas, y pueden albergar a más de 2,500 personas.

Es de llamar la atención que esta semana se dio a conocer el cierre del centro de detención de inmigrantes Alligator Alcatraz montado en el corazón del humedal los Everglades, una reserva ecológica en el sur de Florida.

Luego de 10 meses de operaciones, en el sitio natural rodeado de pantanos, caimanes y otros reptiles se gastaron $608 millones de dólares para mantenerlo abierto y dicha suma de dinero fue considerada por el gobierno como sumamente alta para seguir adelante con el proyecto.

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