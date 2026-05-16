Laura Pausini festeja sus 52 años sobre el escenario con su “Yo Canto World Tour”

La cantante italiana Laura Pausini se encuentra de fiesta no solo por el gran recibimiento de sus fans a su “Yo Canto World Tour” durante su reciente paso por Latinoamérica, sino también por cumplir un año más de vida este 16 de mayo.

A través de redes sociales, la famosa ha hecho a sus seguidores testigos del cálido recibimiento que cada país latinoamericano le ha brindado en la fila de conciertos realizados en el mes de mayo en destinos como Ciudad de México, Monterrey, Santo Domingo, Quito y Bogotá.

De acuerdo con Laura Pausini, cada presentación se ha visto marcada por momentos emotivos que van desde arenas sold-out hasta la participación especial de colegas del medio artístico para interpretar sus más grandes éxitos.

Bogotá, Colombia se vio engalanado con la presencia del intérprete Alejandro Sanz con el tema “Cuando Nadie Me Ve”, mientras que la Ciudad de México y Guadalajara contaron con la participación de Ana Torroja y María José, respectivamente.

Por su parte, Santo Domingo, en República Dominicana, tuvo como momento especial de la velada un homenaje a Juan Luis Guerra: “Una de las canciones de mi vida es #BachataRosa, del Maestro @juanluisguerra. Por eso está incluida en mi nuevo disco ‘Yo Canto 2’ y por eso nuestro homenaje a él tuvo un significado muy especial al hacerlo en su tierra”, detalló en una de sus publicaciones en Instagram.

La más reciente parada dentro de la gira de la italiana ha sido Puerto Rico, donde gozó de los aplausos de los miles de boricuas que se dieron cita en el famoso Coliseo de la ‘Isla del Encanto’.

“¡A Fuego, Puerto Rico! Impresionante el amor entre nosotros 🔥 Gracias, “Corazón de batata mameya”. Siempre te cantaré con pasión, respeto y admiración. ¡Y gracias también por la piña colada!”, explicó.

Sin embargo, Laura Pausini se prepara para celebrar por todo lo alto su cumpleaños número 52 en Miami, Florida durante el show que ofrecerá en el Kaseya Center en esta fecha especial. Por este motivo, adelantó que contará con la participación de la cantante Camila Cabello.

Fue a finales del pasado mes de marzo que la artista de origen italiano arrancó su esperado “Yo Canto World Tour” en España, con un concierto inaugural en el Navarra Arena de Pamplona al que le siguieron presentaciones en ciudades como Valencia, Madrid y Barcelona. Se espera que en los próximos meses visite lugares como Toronto, Roma, Londres, París y Lisboa, siendo Ámsterdam el destino elegido para culminar con su exitosa gira.

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