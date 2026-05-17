Adolescente embarazada fue asesinada presuntamente por su exnovio en Arizona

Las autoridades de Arizona investigan el asesinato de una adolescente embarazada en Arizona ocurrido la noche del jueves en la ciudad de Buckeye, donde una joven de 16 años y su bebé no nacido murieron tras un ataque armado presuntamente perpetrado por su exnovio.

La víctima fue identificada como Rylee Montgomery, quien falleció en la escena junto a su bebé después de que Michael Sanchez, de 18 años, presuntamente abriera fuego contra ella y otras dos mujeres frente a una vivienda alrededor de las 8:15 p.m., según informó el Departamento de Policía de Buckeye.

Otra adolescente embarazada resultó gravemente herida

Durante el tiroteo también resultaron heridas una joven embarazada de 17 años y una mujer de 22 años, ambas trasladadas en condición crítica a un hospital local.

Familiares señalaron que la adolescente embarazada recibió impactos de bala en la espalda y tuvo que dar a luz prematuramente a un bebé de 25 semanas debido a la gravedad de sus heridas.

Amy Montgomery, madrastra de la víctima, aseguró que el comportamiento de Sanchez cambió después de enterarse del embarazo en febrero.

“Le dijo que matara al bebé y, cuando ella se negó, comenzaron las amenazas”, escribió en una campaña de recaudación de fondos.

Según el relato familiar, el acusado habría estrangulado previamente a la joven dentro de la vivienda familiar y posteriormente la amenazó con un arma cuando ella intentó terminar la relación en marzo.

La familia sostiene además que el sospechoso llegó a enviar fotografías sosteniendo un arma contra su cabeza junto a mensajes intimidatorios.

La víctima había acudido a la policía

De acuerdo con la familia, Rylee Montgomery denunció las amenazas ante las autoridades después de la ruptura.

Sin embargo, afirmaron que en ese momento no se presentaron cargos por falta de pruebas suficientes.

“Ella tenía miedo de él y tratamos de conseguir ayuda”, declaró la madrastra de la adolescente a medios locales.

Tras el ataque, la policía indicó que Sanchez huyó de la escena y fue localizado posteriormente en una vivienda en Avondale, a unos 18 kilómetros de distancia.

El joven fue arrestado y enfrenta múltiples cargos, incluidos dos cargos de asesinato en primer grado.

Medios locales reportaron que el sospechoso llevaba un monitor electrónico en el tobillo debido a una libertad condicional relacionada con un caso previo de conducir bajo los efectos del alcohol.

El Buckeye Police Department continúa investigando el asesinato de adolescente embarazada en Arizona mientras familiares y amigos exigen respuestas sobre las denuncias previas y el historial de violencia reportado por la víctima.

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