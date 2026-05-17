Crecen protestas en Alabama por derechos electorales tras fallo de la Corte Suprema

Décadas después de las históricas marchas encabezadas por Martin Luther King Jr., miles de personas regresaron este fin de semana a las calles de Alabama para advertir que los derechos civiles y el acceso al voto “siguen bajo amenaza” en Estados Unidos, tras recientes decisiones judiciales que podrían reducir la representación política de las comunidades afroamericanas.

La movilización reunió a activistas, líderes religiosos, legisladores y organizaciones defensoras de derechos humanos en las ciudades de Selma y Montgomery, consideradas la cuna del movimiento moderno por los derechos civiles. Los participantes denunciaron que varios estados del sur, gobernados por republicanos, han impulsado nuevos mapas electorales que, según críticos, disminuyen el peso del voto de las minorías raciales en las elecciones federales.

El senador Cory Booker calificó a Montgomery como “tierra sagrada” para la lucha por la igualdad y afirmó que la actual generación enfrenta un momento decisivo para defender las libertades civiles.

“Si nosotros, en nuestra generación, no cumplimos ahora con nuestro deber, perderemos los logros, los derechos y las libertades que nos legaron nuestros antepasados”, expresó Booker ante una multitud que coreaba consignas como “no retrocederemos” y “seguiremos luchando”.

Las protestas se producen después de que la Corte Suprema de Estados Unidos emitiera recientemente un fallo relacionado con Luisiana que, según organizaciones civiles, debilitó aún más la histórica Ley de Derechos Electorales de 1965. Esa legislación fue aprobada tras años de movilizaciones y violencia racial en el sur del país para proteger el acceso al voto de los afroamericanos.

We are energized after a powerful day at the National Day of Action.



Leaders, organizers, and determined people came together to defend democracy, protect voting rights, and make clear that we will not be silent in the face of injustice. I was honored to stand with so many who… pic.twitter.com/OiWoDH7cS9 — Be A King (@BerniceKing) May 17, 2026

Marchas reviven memoria del “Domingo Sangriento”

La jornada comenzó en Selma con una marcha sobre el emblemático puente Edmund Pettus, escenario de la brutal represión policial ocurrida el 7 de marzo de 1965 durante el llamado “Domingo Sangriento”. Aquel ataque contra manifestantes pacíficos conmocionó a Estados Unidos y aceleró la aprobación de la Ley del Derecho al Voto impulsada por el entonces presidente Lyndon B. Johnson.

Posteriormente, los manifestantes se trasladaron al Capitolio estatal en Montgomery, donde Martin Luther King Jr. pronunció en 1965 su histórico discurso “¿Cuánto tiempo más? No por mucho tiempo”.

La reverenda Bernice King aseguró que las recientes decisiones judiciales representan un ataque directo al legado de quienes enfrentaron violencia y discriminación para garantizar la participación política de las comunidades marginadas.

“Generaciones enteras enfrentaron perros, porras y bombas para asegurar que los afroamericanos pudieran participar plenamente en esta democracia”, afirmó.

Entre los asistentes también estuvo Shalela Dowdy, demandante en un caso sobre redistribución electoral en Alabama, quien rechazó los nuevos mapas congresionales impulsados por legislaturas conservadoras.

“No nos rendiremos sin luchar. No aceptaremos mapas electorales propios de la era Jim Crow”, declaró.

El Rep. Justin Pearson y el Sen. Cory Booker se están volviendo completamente locos mientras Trump y MAGA les barren en las guerras de redistritación.



Este es el mismo matón que intimidó a un policía estatal de Tennessee como si fuera su patio trasero.



Y ahora suelta esta… pic.twitter.com/TkNjSZf6JR — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) May 17, 2026

Temor por pérdida de representación afroamericana

Diversos grupos civiles sostienen que los recientes cambios electorales podrían tener consecuencias directas en la representación de legisladores negros en el Congreso federal.

La presidenta del Caucus Negro del Congreso, Yvette Clarke, advirtió esta semana que hasta 19 integrantes del bloque podrían perder sus escaños debido a los nuevos rediseños de distritos en estados del sur.

Esa cifra representaría casi un tercio de los aproximadamente 60 miembros del caucus, uno de los principales defensores de los derechos civiles y electorales en Washington.

Trump’s settlement is so effing ridiculous.



Republicans in Congress are enabling historic levels of corruption, graft, and greed as Trump steals hundreds of millions of dollars from our nation. pic.twitter.com/8paP4zAi4E — Cory Booker (@CoryBooker) May 17, 2026

Frente al Capitolio de Alabama, donde conviven monumentos dedicados al presidente confederado Jefferson Davis y a la activista Rosa Parks, los organizadores prometieron mantener las protestas y ampliar las movilizaciones en los próximos meses.

Para muchos participantes, la lucha por el voto en Estados Unidos no pertenece solamente al pasado, sino que sigue siendo una batalla vigente en pleno 2026.

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