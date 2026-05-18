Equipo de Bivol le responde a Benavídez: “Veremos de qué está hecho realmente”

El entorno del súper campeón semipesado, Dmitry Bivol ha decidido romper el silencio ante los constantes desafíos lanzados por el campamento rival.

Gennadi Mashyanov, entrenador de Dmitry Bivol, reaccionó de manera directa a las intenciones de David Benavídez de disputar la supremacía de las 175 libras.

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El preparador ruso manifestó que la insistencia del boxeador mexicoamericano ha pasado de lo deportivo a una confrontación verbal que buscarán resolver sobre el cuadrilátero.

Gennadi Mashyanov via IBA on Instagram:



“He talks a lot… we’ll see what he’s really made of.”



Benavidez has repeatedly pushed for the undisputed fight at 175, and now Bivol’s side finally sounds interested too.#DavidBenavidez #DmitryBivol #Boxing #BoxingNews pic.twitter.com/IqJkyZguOi — FTTV Boxing (@FTTVBoxing) May 17, 2026

La escuadra de Bivol considera que su pupilo ya no tiene la obligación de validar su estatus ante la prensa, pues sus coronas y su récord invicto lo respaldan en el plano internacional.

Sin embargo, Mashyanov reconoció que el comportamiento reciente del equipo de David Benavídez ha generado un interés particular por concretar este enfrentamiento. La meta del cuerpo técnico europeo es silenciar los cuestionamientos del retador mediante una exhibición de boxeo técnico en el ring.

La meta de silenciar al retador en el cuadrilátero

Las declaraciones del estratega surgieron tras analizar los comentarios de José Benavídez y de su hijo, quienes han reiterado que el objetivo principal es arrebatarle las coronas de las 175 libras a Bivol.

En una entrevista compartida a través de la cuenta oficial de Instagram de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), Mashyanov expresó: “Para mí, hablando de manera global, Dmitry ya le demostró todo a todos. Se convirtió en campeón indiscutido, en el boxeador más fuerte, uno de los mejores de todos los tiempos, libra por libra. Pero mi objetivo personal ahora es ese tipo, Benavídez, quien, digámoslo así, habla demasiado”.

Esta rivalidad se ha intensificado debido a que el campamento del “Monstruo” insiste en que poseen las herramientas necesarias para superar la velocidad del campeón de la AMB, la OMB y la FIB. Ante esto, el entrenador de Bivol dejó claro que la única forma de resolver la disputa de criterios es mediante la firma del contrato. “Veremos de qué está hecho realmente”, concluyó Gennadi Mashyanov. “Me gustaría que dejara de hablar tanto. Para que eso pase, alguien tiene que subir al ring con él y callarlo de una vez por todas”, sentenció el preparador.

El panorama de los títulos mundiales y el peso crucero

La complejidad de la negociación aumenta debido a los recientes éxitos de David Benavídez, quien se coronó como monarca unificado del peso crucero al obtener los títulos de la OMB y la AMB en las 200 libras.

Estos cinturones se sumaron a la faja semipesada del CMB que ya poseía, consolidando su posición en la élite. Esta versatilidad física del retador es el argumento principal que utiliza su promotor para exigir una oportunidad inmediata frente a Bivol.

El plan del mexicoamericano incluye una propuesta de peso pactado en las 190 libras, donde los títulos de ambas categorías de peso estarían en disputa en una sola noche.

Sin embargo, el equipo de David Benavídez deberá esperar a que se cumplan los compromisos reglamentarios del boxeador ruso. Bivol tiene programada una defensa obligatoria de su faja de la FIB ante el alemán Michael Eifert el próximo 30 de mayo, fecha tras la cual se iniciarán las conversaciones formales para evaluar la viabilidad de esta unificación.

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