Robinson Canó jugará con los Tomateros de Culiacán

El pelotero dominicano Robinson Canó, con sus 43 años, cambiará por primera vez su ruta en el béisbol invernal. El veterano intermedista disputará la temporada 2026-27 con Tomateros de Culiacán, en lo que marcará su debut en la Liga Mexicana del Pacífico y su salida del circuito profesional de la República Dominicana, donde desarrolló toda su trayectoria en invierno.

La incorporación fue anunciada por la organización mexicana mediante un comunicado oficial. Con ese movimiento, Canó dejará de vestir el uniforme de Estrellas Orientales, franquicia con la que jugó en 15 temporadas distintas dentro de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

La decisión sorprendió porque el ex capitán del conjunto oriental no firmó como agente libre con ningún otro equipo de su país, lo que abre un nuevo capítulo en su carrera en el béisbol caribeño.

Reencuentro con un mánager conocido en México

El fichaje también reunirá a Canó con Lorenzo Bundy, actual dirigente de Tomateros, con quien ya trabajó en el verano mexicano al frente de Diablos Rojos del México.

En el comunicado, la novena de Culiacán destacó ese vínculo al presentar al dominicano: “Tomateros de Culiacán da la bienvenida a Robinson Canó, quien se une a la organización con un historial ganador construido en Grandes Ligas, en la selección dominicana y en el béisbol mexicano (…) A Culiacán no llega a un terreno desconocido. En la dirección lo espera Lorenzo Bundy, el mismo mánager con el que ganó dos títulos consecutivos de la Liga Mexicana de Beisbol al frente de los Diablos Rojos del México”.

Durante esa etapa, el segunda base tuvo actuaciones destacadas. Según el propio club, fue campeón de bateo y Jugador Más Valioso de la Liga Mexicana de Béisbol en 2024, tras registrar promedio ofensivo de .431.

El equipo también recordó que el dominicano fue nuevamente una pieza importante en la ofensiva del bicampeonato obtenido en 2025, consolidando la sociedad deportiva con Bundy.

Se cierra una etapa en República Dominicana

La salida de Canó representa una ausencia importante para la pelota invernal dominicana. Durante años fue uno de los referentes de Estrellas Orientales y una de las figuras más reconocidas del torneo.

El acuerdo anunciado con Tomateros solo contempla la campaña 2026-27. El club no ofreció detalles sobre una posible extensión o continuidad del jugador más allá de ese calendario.

Con su llegada a México, Canó sumará una nueva experiencia en su extensa carrera, ahora en una liga en la que nunca había participado durante el invierno.

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