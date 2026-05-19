Alejandro Sanz y Stephanie Cayo cantaron juntos “Corazón partío” en Las Vegas

El amor y la música se fusionaron de manera mágica en la “Ciudad del Pecado”. Durante la noche del domingo, Alejandro Sanz sorprendió a los miles de fanáticos que se dieron cita en el PH Live at Planet Hollywood de Las Vegas al invitar al escenario a su actual pareja, la reconocida actriz peruana Stephanie Cayo, para interpretar juntos uno de sus más grandes éxitos: “Corazón partío”.

El emotivo momento marcó el broche de oro para el cierre de la etapa estadounidense de su gira internacional ¿Y Ahora Qué? Tour.

Aunque Cayo ha sido una fiel compañera en los conciertos del madrileño durante los últimos meses, esta vez la aparición no se limitó a un saludo o un baile, sino que dio paso a un dueto histórico que desató la euforia del público.

Con una notable complicidad, miradas enamoradas y el brazo de Sanz rodeando la cintura de la actriz, la pareja interpretó con pasión el emblemático tema lanzado originalmente en 1997.

Cayo lució un elegante minivestido negro, mientras que el cantautor optó por un estilo relajado con camiseta sin mangas y pantalones grises.

La química entre ambos no tardó en volverse viral en las redes sociales mediante los videos capturados por los asistentes.

Tras el concierto, el propio Alejandro Sanz utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo de sus seguidores y confirmar el gran momento personal y profesional que atraviesa: “Bajamos el telón de esta etapa con el corazón lleno y la sensación de haber ganado”, expresó conmovido.

¿Cuándo comenzó el romance entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo?

El romance cobró fuerza a finales de febrero y principios de marzo, cuando fueron captados en actitudes cariñosas durante los conciertos de Sanz en Lima, Colombia y Ecuador.

El punto culminante fue un beso captado en el escenario de Guayaquil, que se volvió viral en redes sociales.

Mientras Alejandro Sanz mantiene su habitual discreción, Stephanie Cayo ha dado el primer paso para reconocer que, efectivamente, hay una “ilusión” que merece ser protegida del ruido mediático.

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