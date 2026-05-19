Arrestan a dos estadounidenses en Japón tras irrumpir en el recinto de Punch, famoso en redes sociales

Dos ciudadanos estadounidenses fueron arrestados en Japón después de protagonizar un incidente en el Ichikawa City Zoo, donde uno de ellos ingresó al recinto de un mono macaque que se hizo viral en redes sociales.

Según reportes de medios japoneses y de la agencia AFP, los sospechosos fueron identificados como un estudiante universitario de 24 años y un cantante de 27 años.

Las autoridades señalaron que ambos fueron detenidos bajo sospecha de obstrucción forzada de actividades comerciales.

El incidente involucró al mono Punch

El hecho ocurrió el domingo, cuando uno de los hombres presuntamente escaló una barrera de seguridad e ingresó al recinto de Punch, un joven macaque japonés conocido por volverse viral debido a su fuerte apego a un peluche de orangután.

Videos difundidos en redes sociales muestran a una persona disfrazada con un traje de emoji lanzando un pequeño muñeco al área donde estaban los animales, provocando que varios monos se asustaran y retrocedieran.

El zoológico indicó posteriormente que ninguno de los animales resultó herido y que los sospechosos no tuvieron contacto físico con los macaques.

Zoológico reforzó medidas de seguridad

En un comunicado publicado en X, el zoológico confirmó que los dos individuos fueron entregados a la policía y que se realizaron inspecciones de seguridad tras el incidente.

“Hubo un intruso en Saruyama”, informó el parque zoológico en referencia al área de los monos.

Las autoridades también anunciaron cierres temporales en algunas zonas de observación y el reforzamiento de las medidas de seguridad mientras continúan las operaciones habituales.

Punch se volvió famoso tras ser criado por cuidadores

Punch ganó notoriedad en internet luego de que cuidadores del zoológico comenzaran a criarlo manualmente después de que fuera abandonado por su madre poco después de nacer en julio de 2025.

Las imágenes del pequeño mono acompañado constantemente por un muñeco de orangután generaron millones de visualizaciones y convirtieron al animal en una de las principales atracciones del zoológico.

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