Mujer muere tras caer en una alcantarilla abierta en pleno Midtown Manhattan

Una mujer de 56 años perdió la vida después de caer en una alcantarilla abierta cuando salía de su vehículo en Midtown Manhattan, en un hecho ocurrido la noche del lunes en una concurrida zona de Nueva York.

La víctima fue identificada como Donike Gocaj, residente de Briarcliff Manor, en el condado de Westchester.

De acuerdo con fuentes citadas por ABC News, la mujer estacionó su camioneta Mercedes-Benz en la intersección de West 52 Street y Fifth Avenue alrededor de las 11:20 de la noche.

Cayó cerca de 10 pies dentro del pozo

Las autoridades señalaron que, al bajar del vehículo, Gocaj pisó accidentalmente una alcantarilla que se encontraba sin tapa y cayó aproximadamente 10 pies dentro del conducto.

Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar y trasladaron a la víctima al NewYork-Presbyterian Hospital, donde posteriormente fue declarada muerta.

Fuentes indicaron que no había trabajos de construcción activos en la zona al momento del accidente.

Asimismo, la tapa de la alcantarilla fue encontrada a unos 15 pies de distancia de la abertura, circunstancia que ahora forma parte de la investigación.

Con Edison abrió una investigación

La empresa energética Con Edison informó este martes que inició una investigación para determinar cómo ocurrió el incidente.

“Estamos profundamente entristecidos de confirmar que una persona murió tras caer en una alcantarilla abierta. Estamos investigando activamente cómo ocurrió esto”, indicó la compañía en un comunicado.

La empresa también expresó condolencias a la familia de la víctima y aseguró que la seguridad continúa siendo una prioridad.

Las autoridades no han revelado, hasta el momento, si existen indicios de negligencia o cuánto tiempo llevaba abierta la alcantarilla antes del accidente.

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