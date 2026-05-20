Eiza González reveló cómo hace que su relación con Grigor Dimitrov funcione pese a sus diferencias

Eiza González está viviendo un gran momento personal y profesional. En medio de la promoción de su nueva película, “I Love Boosters”, la actriz abrió las puertas de su intimidad al revelar detalles tan divertidos como inesperados sobre su relación con el tenista búlgaro Grigor Dimitrov, con quien comparte un noviazgo desde abril de 2025.

Durante su participación en el podcast In Your Dreams de Owen Thiele, y en declaraciones para la revista People, la actriz mexicana confesó entre risas que su pareja es un auténtico “maniático de la limpieza”, comparando sus meticulosos hábitos con los de la famosa gurú del orden Marie Kondo.

“Él plancha con vapor cada prenda de su ropa, incluidos los calcetines y la ropa interior”, relató González. “A veces lo encuentro sentado en el suelo doblando ropa a la perfección. Tiene una técnica que nunca antes había visto”.

Este extremo orden contrasta fuertemente con la personalidad de Eiza, quien admitió que el deportista casi “sufre ataques al corazón” cuando ve el desorden dentro de su bolso.

De hecho, la actriz bromeó diciendo que guarda una carpeta llena de fotografías en su teléfono para contrastar las cosas de ambos.

A pesar de estas marcadas diferencias cotidianas, González aseguró que la química entre ambos es perfecta. “Es muy gracioso porque él es todo un Tauro y yo soy toda una Acuario. Pero funciona; realmente funcionamos de maravilla juntos”, afirmó.

La actriz concluyó expresando el profundo orgullo y admiración que siente por el espíritu de Dimitrov, asegurando que, pese a sus agendas, siempre estará en las gradas para apoyarlo.

Seguir leyendo:

· Eiza González habla del bullying en su juventud y los estereotipos que enfrentó en Hollywood

· Eiza González responde a críticas por bailar pegadita a Diego Boneta en show de Bad Bunny

· Eiza González reflexionó sobre el aprendizaje que le dejó su paso por las telenovelas