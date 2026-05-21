Hombre de Texas acusado de matar a su tío y ocultar el cuerpo en un contenedor de reciclaje

Un hombre de Texas enfrenta cargos de asesinato después de que las autoridades encontraran el cuerpo de su tío oculto dentro de un contenedor de reciclaje en el patio trasero de una vivienda en San Antonio.

El acusado fue identificado como Aquiminee La Roy Crawford, de 26 años, quien enfrenta dos cargos de asesinato relacionados con la muerte de Derrick Crawford, de 52 años, según un informe policial obtenido por la filial de ABC en el área de San Antonio, KSAT, y la filial de Fox, KABB.

Las autoridades creen que el crimen ocurrió alrededor del 9 de mayo en una vivienda ubicada en Sterling Street, en el sector Colosseum Willow Park, al este de San Antonio.

Policía encontró el cuerpo tras una llamada al 911

De acuerdo con reportes policiales citados por medios locales, el propio Aquiminee La Roy Crawford llamó al 911 durante el fin de semana.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, el sospechoso les dijo que su tío había sido “disparado por la espalda”.

Sin embargo, dos agentes detectaron un fuerte olor proveniente de un contenedor de reciclaje ubicado en el patio trasero de la vivienda.

Al abrir el recipiente, uno de los oficiales observó una mano humana. Dentro del contenedor, la policía encontró el cuerpo de un hombre envuelto en varias bolsas negras de basura y con múltiples heridas de bala.

Las autoridades informaron que, durante un interrogatorio realizado el domingo por la noche, Aquiminee La Roy Crawford admitió haber tomado un arma de fuego de su habitación y disparado contra su tío dentro de la casa dos semanas antes.

Según la policía, el acusado aseguró que se molestó por un comentario realizado por la víctima.

Mientras permanecía bajo custodia, también declaró a un detective que su tío lo insultó, lo que supuestamente provocó que “perdiera el control” y abriera fuego contra él en la sala de la vivienda.

Las autoridades indicaron que la víctima recibió al menos cinco disparos, incluidos impactos en el pecho y la cabeza.

Investigadores hallaron rastros de sangre y evidencia balística

El sospechoso también afirmó que estaba molesto porque su tío solía pedirle dinero constantemente, según la investigación.

Con base en las declaraciones del acusado, la policía recuperó el arma presuntamente utilizada en el crimen, casquillos percutidos y el teléfono celular de la víctima dentro de la habitación del sospechoso.

Los investigadores también encontraron salpicaduras de sangre en paredes y techos de la sala, además de cojines empapados de sangre, elementos que ayudaron a confirmar el lugar del homicidio.

La madre de la víctima, quien también residía en la vivienda, fue interrogada por las autoridades y aseguró desconocer lo ocurrido.

Según la policía, la mujer explicó que la familia llevaba aproximadamente una semana buscando a Derrick Crawford.

Inicialmente, Aquiminee La Roy Crawford fue ingresado en el Centro de Detención de Adultos del Condado de Bexar por abuso de cadáver, pero posteriormente los cargos fueron elevados a asesinato.

El acusado permanece detenido con una fianza fijada en $250,000 dólares.

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