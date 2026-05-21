Profesor de Texas fue sorprendido teniendo relaciones sexuales con una estudiante en su aula

Un profesor de secundaria y entrenador deportivo de Texas recuperó su libertad después de pasar varios días detenido por acusaciones relacionadas con una presunta relación sexual con una estudiante de 17 años.

El acusado fue identificado como Chad Allen Rodriguez, de 38 años, docente de física y astronomía y entrenador en John Jay High School, en San Antonio, reseñó el Daily Mail.

Las autoridades informaron que el maestro fue liberado el martes tras pagar una fianza de $50,000 dólares, luego de permanecer cuatro días recluido en el Centro de Detención de Adultos del condado de Bexar.

El caso involucra presunta relación con una estudiante de 17 años

Chad Allen Rodriguez fue arrestado el sábado fuera del campus escolar y acusado de mantener una relación inapropiada con una estudiante, delito considerado un crimen grave de segundo grado bajo la legislación de Texas.

Según documentos judiciales, el docente habría comenzado a coquetear con la estudiante en octubre del año pasado.

La investigación sostiene que la relación evolucionó durante el año escolar hasta incluir múltiples encuentros sexuales y el intercambio de fotografías y videos explícitos mediante teléfonos celulares.

El caso salió a la luz después de que otro estudiante supuestamente observara a ambos dentro de un salón de clases el 14 de mayo y reportara la situación al personal escolar.

Imágenes de vigilancia de John Jay High School mostraron a la estudiante entrando sola al aula del profesor y permaneciendo allí durante aproximadamente diez minutos, según el expediente de arresto.

Tras recibir la denuncia, la policía inició una investigación que derivó en la detención del maestro el 16 de mayo.

Las autoridades indicaron que el docente trabajaba en la escuela desde 2016 y tenía un salario cercano a los $70,000 dólares anuales.

Distrito escolar suspendió al docente

El portavoz del Northside Independent School District, Barry Perez, confirmó que Chad Allen Rodriguez fue colocado inmediatamente en licencia administrativa.

“Nuestra prioridad sigue siendo la seguridad y el bienestar de los estudiantes”, señaló el distrito en un comunicado.

El sistema escolar también afirmó que continuará colaborando con las autoridades mientras se desarrolla la investigación.

La San Antonio Police Department informó que el caso continúa abierto y pidió a cualquier persona que considere haber sido víctima que se comunique con la Unidad de Víctimas Especiales.

Las acusaciones han generado una fuerte reacción en foros comunitarios de San Antonio, donde numerosos usuarios cuestionaron el presunto abuso de autoridad de un educador sobre una estudiante.

Bajo el Código Penal de Texas, una relación inapropiada entre un educador y un estudiante constituye un delito grave independientemente de si el estudiante dio consentimiento, debido a la posición de poder que ocupa el docente.

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