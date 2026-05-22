Las marcas con más recalls en Estados Unidos durante 2026

Las alertas de seguridad volvieron a sacudir a buena parte de la industria automotriz en Estados Unidos. En lo que va de 2026, millones de vehículos fueron incluidos en campañas de recall impulsadas por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras, más conocida como NHTSA.

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Las revisiones afectan desde pickups y SUVs hasta modelos eléctricos e híbridos. Algunas fallas están relacionadas con sistemas de frenado, otras con bolsas de aire y también aparecen problemas en baterías de alto voltaje que podrían generar cortocircuitos o pérdida de potencia.

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Ford, Hyundai, BMW y Mercedes-Benz son algunas de las compañías que más unidades acumulan en los reportes oficiales de este año. En varios casos, los problemas detectados podrían comprometer la seguridad de los conductores si no se atienden rápidamente.

Las marcas con más modelos afectados

Ford aparece entre los fabricantes con mayor cantidad de recalls registrados en 2026. La NHTSA incluyó modelos como F-150, Maverick y Ranger fabricados entre 2021 y 2026 por posibles fallas en el software de la transmisión. El riesgo principal es un eventual bloqueo de las ruedas traseras mientras el vehículo está en movimiento.

Jeep y Ram también quedaron bajo observación por inconvenientes en sistemas de bolsas de aire. Los modelos Wagoneer S y Ram 1500 de 2025 y 2026 presentan defectos vinculados a componentes Takata, una situación que sigue generando preocupación en la industria.

Hyundai, por su parte, tuvo llamados a revisión para los IONIQ 5 e IONIQ 9 debido a riesgos de cortocircuito en la batería de alto voltaje. En ciertos escenarios, la falla podría afectar el rendimiento del sistema eléctrico del vehículo.

BMW tampoco escapó de los reportes. La marca alemana detectó problemas en luces traseras y en el sistema de dirección de algunos X3 y Serie 2 Gran Coupé correspondientes a los modelos 2025 y 2026.

Las fallas más comunes en 2026

Entre los problemas más repetidos en los recalls de este año aparecen las fallas electrónicas y los defectos en sistemas de seguridad.

Ford registró casos relacionados con el tren motriz y desconexión del pedal de freno en algunas Transit 2025. Hyundai concentra parte de sus revisiones en componentes eléctricos de vehículos híbridos y eléctricos. Mientras tanto, Jeep y Ram siguen enfrentando complicaciones asociadas a infladores Takata.

Mercedes-Benz también figura en la lista con inconvenientes detectados en cinturones de seguridad y sistemas de alerta sonora en modelos como GLE 350 y eSprinter.

Cómo saber si tu auto tiene un recall activo

Revisar si un vehículo forma parte de un recall es un trámite gratuito y bastante rápido. Lo primero es ubicar el VIN, un código de 17 caracteres que normalmente se encuentra en la parte inferior izquierda del parabrisas o en la puerta del conductor.

Con ese número, los propietarios pueden ingresar al sitio oficial de la NHTSA y verificar si existen campañas pendientes para su unidad específica. También está disponible la aplicación SaferCar, que permite recibir notificaciones automáticas cuando aparece un nuevo llamado a revisión.

Un detalle importante es que no todos los autos de un mismo modelo quedan afectados. El VIN es el que determina exactamente si el vehículo integra el lote involucrado en la falla.

Lo que debes hacer si tu vehículo aparece afectado

Si el auto figura en un recall activo, lo recomendable es contactar cuanto antes al concesionario oficial de la marca. Allí podrán confirmar la situación y programar una reparación sin costo para el propietario.

Los fabricantes están obligados a cubrir las reparaciones vinculadas a recalls de seguridad, incluso cuando el vehículo ya no cuenta con garantía vigente.

También conviene mantener actualizado el registro del VIN, especialmente en autos usados. Muchos conductores compran vehículos de segunda mano sin saber que todavía tienen campañas pendientes, algo que podría generar problemas más adelante si nunca se realiza la reparación correspondiente.

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