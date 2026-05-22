Más fuerte que Trump: esta marca china no quiere meter el freno

Las marcas chinas siguen avanzando en la industria automotriz mundial aunque el escenario en Estados Unidos se haya vuelto mucho más complejo para los vehículos eléctricos. Las decisiones impulsadas por el presidente Donald Trump, enfocadas en reforzar la producción local y elevar los aranceles a los modelos importados, cambiaron por completo el panorama para fabricantes que venían creciendo a gran velocidad fuera de China.

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Aun así, algunas compañías no parecen dispuestas a abandonar sus planes. Ese es el caso de Chery, grupo propietario de OMODA y JAECOO, que ya dejó claro que mantiene la mira puesta en el mercado estadounidense aunque todavía no encuentre el momento ideal para desembarcar allí.

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Mientras buena parte de la industria observa con cautela los movimientos de Washington, la automotriz china ya comenzó a mover fichas en Canadá, un territorio que podría convertirse en la antesala de su expansión hacia Norteamérica.

Canadá aparece como la primera puerta de entrada

Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Canadá terminaron generando una oportunidad inesperada para varias marcas chinas. El gobierno canadiense abrió la posibilidad de que fabricantes como BYD, Geely y Chery puedan comercializar hasta 49,000 vehículos al año en ese país.

Para Zhang Guibing, presidente de Chery International y máximo responsable de OMODA y JAECOO, esa estrategia no es casual. El ejecutivo reconoció públicamente que el gran objetivo sigue siendo Estados Unidos.

Así lo explicó en declaraciones recogidas por Reuters. “El mercado automovilístico de Estados Unidos es enorme, y a todas las compañías les gustaría entrar en él. Naturalmente, tenemos la misma ambición”.

El directivo también admitió que el contexto político actual no ayuda demasiado a concretar esos planes. Aun así, dejó claro que la marca no piensa rendirse. “En el futuro, cuando encontremos un momento adecuado, definitivamente queremos vender en Estados Unidos”.

Chery Liefeng. Crédito: Chery. Crédito: Cortesía

Chery acelera su expansión global

El grupo chino no solo trabaja en su llegada a nuevos mercados. También prepara una fuerte ofensiva de productos para los próximos años.

Según adelantó Zhang Guibing, la compañía lanzará 13 modelos completamente nuevos en apenas dos años. La estrategia contempla una gama muy amplia con vehículos nafteros, híbridos suaves, híbridos convencionales y eléctricos puros.

Además, la oferta incluirá distintos formatos de carrocería, desde SUV hasta sedanes y pick ups, una categoría que sigue teniendo enorme peso comercial en varios mercados internacionales.

El crecimiento de Chery fuera de China viene siendo contundente. La empresa ya es el mayor exportador automotriz chino y acumula cerca de 5,900,000 unidades vendidas fuera de su mercado local, con presencia en alrededor de 130 países.

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