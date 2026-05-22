¿Por qué los masajes capilares al estilo japonés se están popularizando en Estados Unidos?

Las sesiones de spa capilar duran entre 60 y 90 minutos: inspección del cuero cabelludo, limpieza profunda, exfoliación y masajes en cabeza, cara y cuello

¿Por qué los masajes capilares al estilo japonés se están popularizando en Estados Unidos?

Aplicación de un dispositivo de cascada de halo durante un tratamiento en Sunday Headspa, en San Francisco.  Crédito: Jeff Chiu | AP

Avatar de Franklin Delgado

Por  Franklin Delgado

Los spas capilares tienen sus raíces en Japón, basados en prácticas ancestrales que combinan masajes y tinturas herbales. Desde su introducción en los salones japoneses en la década de 1990, han ganado popularidad en Asia y ahora están proliferando en los Estados Unidos.

Las sesiones típicas de spa capilar duran entre 60 y 90 minutos, comenzando con una inspección del cuero cabelludo, seguida de una limpieza profunda, exfoliación y masajes en la cabeza, cara y cuello.

Muchos servicios incluyen aceites esenciales, máscaras acondicionadoras, y aromaterapia en ambientes relajantes.

Beneficios de los spas capilares

Algunos spas capilares hacen afirmaciones sobre beneficios para la salud, como alivio del estrés y tratamiento de condiciones del cuero cabelludo.

Expertos advierten que es preferible consultar a un dermatólogo para problemas de salud del cabello. Los spas pueden ser complementarios a tratamientos médicos, pero no deben reemplazarlos.

Experiencias de los clientes

Clientes reportaron a Associated Press (AP) experiencias rejuvenecedoras y relajantes, destacando la eficacia de estos tratamientos para aliviar tensiones acumuladas, sobre todo para quienes pasan largas horas frente a una computadora.

“Normalmente, cuando voy a darme un masaje, se centran en la espalda, y yo siempre desearía que me masajearan más la cabeza, sobre todo la cara y el cuello”, comentó Karena Kong, clienta habitual de Nen Head Spa en San Francisco. “Cuando vi que ofrecían 90 minutos de masaje solo de cabeza, cara y hombros, me pareció una forma estupenda de concentrarme en las zonas que más me gustan”.

“Siempre me quedo dormida y echo una siesta, porque es muy relajante”, relató a AP Crystle Vitari, quien visitó por primera vez un spa capilar durante un viaje a Corea del Sur y lo encuentra “rejuvenecedor”.

Diferencias con tratamientos convencionales

Los tratamientos de spa capilar suelen enfocarse más en el cuero cabelludo, la relajación y la salud integral del cabello, mientras que los tratamientos capilares convencionales suelen buscar un resultado estético más rápido en la fibra capilar, como suavidad, brillo o hidratación superficial.

En general, el spa capilar trabaja más “desde la raíz”, y el tratamiento convencional más “sobre el pelo”.

Diferencias principales

  • Enfoque. El spa capilar prioriza la salud del cuero cabelludo; los tratamientos convencionales se centran en mejorar el aspecto del cabello.
  • Objetivo. El spa capilar busca un beneficio más integral y duradero; los tratamientos tradicionales suelen dar resultados visibles, pero más temporales.
  • Técnicas. El spa capilar suele incluir limpieza profunda, masajes, aromaterapia o estimulación de la circulación; los tratamientos convencionales usan más mascarillas, ampollas, queratinas, productos cosméticos.
  • Experiencia. El spa capilar suele ser más sensorial y relajante; el tratamiento convencional suele ser más directo y funcional.
  • Ingredientes y método. El spa capilar suele presentarse como una opción más natural u holística, mientras que los tratamientos convencionales pueden depender más de fórmulas cosméticas intensivas.

Cuándo conviene cada uno

  • Spa capilar: si tienes cuero cabelludo graso, sensible, con acumulación de producto, tensión o buscas una experiencia de bienestar además del cuidado capilar.
  • Tratamiento convencional: si quieres mejorar rápido el brillo, el frizz, la suavidad o reparar el cabello después de daño químico o térmico.

Piensa en el spa capilar como un tratamiento más preventivo y global, y en el tratamiento convencional como una solución más cosmética y puntual. Ambos pueden complementar bien una rutina capilar, pero no cumplen exactamente la misma función.

También te puede interesar:

· ¿Cuándo deberías hacerte una mamografía? La importancia de considerar el riesgo individual
· Cómo puedes verificar las afirmaciones sobre salud y bienestar que proliferan por las redes sociales
· Café con huevo, la bebida que cautiva las redes sociales

En esta nota

cuidado capilar estetica spa
Trending
Contenido Patrocinado
Trending