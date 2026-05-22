¿Por qué los masajes capilares al estilo japonés se están popularizando en Estados Unidos?
Las sesiones de spa capilar duran entre 60 y 90 minutos: inspección del cuero cabelludo, limpieza profunda, exfoliación y masajes en cabeza, cara y cuello
Los spas capilares tienen sus raíces en Japón, basados en prácticas ancestrales que combinan masajes y tinturas herbales. Desde su introducción en los salones japoneses en la década de 1990, han ganado popularidad en Asia y ahora están proliferando en los Estados Unidos.
Las sesiones típicas de spa capilar duran entre 60 y 90 minutos, comenzando con una inspección del cuero cabelludo, seguida de una limpieza profunda, exfoliación y masajes en la cabeza, cara y cuello.
Muchos servicios incluyen aceites esenciales, máscaras acondicionadoras, y aromaterapia en ambientes relajantes.
Beneficios de los spas capilares
Algunos spas capilares hacen afirmaciones sobre beneficios para la salud, como alivio del estrés y tratamiento de condiciones del cuero cabelludo.
Expertos advierten que es preferible consultar a un dermatólogo para problemas de salud del cabello. Los spas pueden ser complementarios a tratamientos médicos, pero no deben reemplazarlos.
Experiencias de los clientes
Clientes reportaron a Associated Press (AP) experiencias rejuvenecedoras y relajantes, destacando la eficacia de estos tratamientos para aliviar tensiones acumuladas, sobre todo para quienes pasan largas horas frente a una computadora.
“Normalmente, cuando voy a darme un masaje, se centran en la espalda, y yo siempre desearía que me masajearan más la cabeza, sobre todo la cara y el cuello”, comentó Karena Kong, clienta habitual de Nen Head Spa en San Francisco. “Cuando vi que ofrecían 90 minutos de masaje solo de cabeza, cara y hombros, me pareció una forma estupenda de concentrarme en las zonas que más me gustan”.
“Siempre me quedo dormida y echo una siesta, porque es muy relajante”, relató a AP Crystle Vitari, quien visitó por primera vez un spa capilar durante un viaje a Corea del Sur y lo encuentra “rejuvenecedor”.
Diferencias con tratamientos convencionales
Los tratamientos de spa capilar suelen enfocarse más en el cuero cabelludo, la relajación y la salud integral del cabello, mientras que los tratamientos capilares convencionales suelen buscar un resultado estético más rápido en la fibra capilar, como suavidad, brillo o hidratación superficial.
En general, el spa capilar trabaja más “desde la raíz”, y el tratamiento convencional más “sobre el pelo”.
Diferencias principales
- Enfoque. El spa capilar prioriza la salud del cuero cabelludo; los tratamientos convencionales se centran en mejorar el aspecto del cabello.
- Objetivo. El spa capilar busca un beneficio más integral y duradero; los tratamientos tradicionales suelen dar resultados visibles, pero más temporales.
- Técnicas. El spa capilar suele incluir limpieza profunda, masajes, aromaterapia o estimulación de la circulación; los tratamientos convencionales usan más mascarillas, ampollas, queratinas, productos cosméticos.
- Experiencia. El spa capilar suele ser más sensorial y relajante; el tratamiento convencional suele ser más directo y funcional.
- Ingredientes y método. El spa capilar suele presentarse como una opción más natural u holística, mientras que los tratamientos convencionales pueden depender más de fórmulas cosméticas intensivas.
Cuándo conviene cada uno
- Spa capilar: si tienes cuero cabelludo graso, sensible, con acumulación de producto, tensión o buscas una experiencia de bienestar además del cuidado capilar.
- Tratamiento convencional: si quieres mejorar rápido el brillo, el frizz, la suavidad o reparar el cabello después de daño químico o térmico.
Piensa en el spa capilar como un tratamiento más preventivo y global, y en el tratamiento convencional como una solución más cosmética y puntual. Ambos pueden complementar bien una rutina capilar, pero no cumplen exactamente la misma función.
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