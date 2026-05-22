Riesgo de incendio obliga a Hyundai a retirar miles de autos

Hyundai vuelve a quedar bajo la lupa en Estados Unidos tras anunciar un retiro masivo de vehículos híbridos por un problema que podría derivar en incendios. La medida afecta específicamente a los modelos Elantra Hybrid fabricados entre 2024 y 2026, luego de que la marca detectara fallas en un componente clave del sistema eléctrico.

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La decisión fue reportada ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras de Estados Unidos, conocida como NHTSA, organismo que supervisa este tipo de campañas de seguridad. En total, el llamado a revisión incluye 54,337 vehículos vendidos en el mercado estadounidense.

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Según la investigación preliminar, el inconveniente aparece dentro de la Unidad de Control de Potencia Híbrida, una pieza fundamental para administrar el flujo eléctrico del auto. Allí, un componente electrónico identificado como MOSFET puede alcanzar temperaturas demasiado elevadas bajo ciertas condiciones de uso.

Qué puede pasar con los vehículos afectados

El problema no solo representa un riesgo mecánico. Hyundai explicó que el sobrecalentamiento podría provocar pérdida repentina de potencia, fallas al encender el vehículo o incluso activar el modo de emergencia mientras el auto está en circulación.

Entre los síntomas más comunes también aparecen la luz de Check Engine encendida, mensajes de advertencia del sistema híbrido y olor a quemado. En escenarios más graves, existe la posibilidad de daños térmicos que aumentan el riesgo de incendio.

La marca confirmó que, hasta ahora, fueron detectados cuatro incidentes vinculados con esta falla en Estados Unidos. Uno de ellos terminó en incendio, aunque no se registraron heridos ni víctimas relacionadas con el problema.

La investigación comenzó en 2025

Los primeros reportes aparecieron en diciembre de 2025, cuando el equipo técnico de Hyundai comenzó a revisar casos de pérdida de potencia y dificultades de arranque en algunos Elantra Hybrid.

Durante las inspecciones, los ingenieros encontraron daños consistentes en el MOSFET y rastros de refrigerante dentro de la carcasa del módulo híbrido. Las pruebas posteriores permitieron descubrir que el software original no enfriaba correctamente el sistema en momentos de alta demanda eléctrica, especialmente durante arranques en frío.

Ese funcionamiento irregular podía elevar la temperatura del componente hasta niveles peligrosos. Por ese motivo, Hyundai decidió avanzar con un retiro preventivo supervisado por la NHTSA.

El elegante modelo 2024 Hyundai Elantra Hybrid Limited. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Así será la reparación

La automotriz comenzará a contactar a concesionarios y propietarios antes del 13 de julio de 2026. Los clientes deberán llevar el vehículo a un taller autorizado Hyundai para instalar una actualización de software sin costo.

La compañía también aseguró que reembolsará a quienes hayan pagado reparaciones relacionadas con esta falla antes del anuncio oficial del retiro.

Mientras tanto, Hyundai recomienda prestar atención a cualquier señal extraña en el funcionamiento del sistema híbrido y acudir rápidamente a un concesionario autorizado si aparecen advertencias o pérdida de rendimiento.

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