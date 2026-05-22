Stellantis y JLR preparan una jugada ante los aranceles en EE.UU.

La presión de los aranceles y los altos costos de importación están empujando a muchas automotrices a replantear su estrategia global. En ese contexto apareció una alianza que podría cambiar bastante el escenario para dos gigantes de la industria. Stellantis y Jaguar Land Rover ya trabajan en una colaboración que apunta directamente al mercado estadounidense.

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El objetivo va mucho más allá de compartir tecnología. Lo que realmente buscan ambas compañías es ganar terreno en Estados Unidos aprovechando la estructura industrial que Stellantis ya tiene desplegada en ese país. La idea es que modelos de Jaguar y Land Rover puedan fabricarse localmente y así reducir el impacto económico que generan las tarifas aplicadas a vehículos importados.

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El acuerdo todavía está en una etapa inicial, pero dentro de la industria muchos ya lo interpretan como una jugada estratégica clave para el futuro de Jaguar, una marca que perdió muchísimo protagonismo en Norteamérica en los últimos años.

Jaguar necesita recuperar terreno

La situación de Jaguar no es sencilla. La marca británica atraviesa una transformación profunda mientras prepara una nueva etapa centrada en vehículos eléctricos de lujo. En medio de ese proceso, Estados Unidos aparece como un mercado indispensable para volver a crecer.

El problema es que competir allí se volvió mucho más caro para fabricantes extranjeros. Los aranceles y los costos logísticos terminaron afectando la rentabilidad de varias compañías, especialmente en segmentos premium donde la competencia es feroz.

Por eso, producir dentro de Estados Unidos podría darle aire a Jaguar en un momento decisivo. La posibilidad de utilizar plantas de Stellantis donde hoy se fabrican modelos de Dodge, Jeep, Ram y Chrysler permitiría reducir gastos y acelerar tiempos de producción.

Además, Jaguar necesita reposicionarse frente a rivales que llevan ventaja en electrificación y presencia comercial. La llegada de su nueva generación de autos eléctricos, encabezada por el esperado Type 01, forma parte de esa estrategia de reconstrucción.

Sede de Stellantis. Crédito: Stellantis. Crédito: Cortesía

Stellantis también tiene algo para ganar

Para Stellantis, esta alianza tampoco pasa desapercibida. El conglomerado tiene una fuerte presencia en vehículos masivos y utilitarios, pero todavía busca reforzar su peso en el segmento premium y de lujo.

Trabajar junto a Jaguar Land Rover podría abrirle nuevas oportunidades tecnológicas y comerciales en categorías donde históricamente tuvo menos protagonismo global.

Antonio Filosa, director ejecutivo de Stellantis, explicó la visión detrás del acuerdo: “Al colaborar con socios para explorar sinergias en áreas como el desarrollo de productos y tecnología, podemos crear beneficios significativos para ambas partes, sin dejar de centrarnos en ofrecer los productos y experiencias que nuestros clientes adoran”.

Un acuerdo que todavía está en evaluación

Por ahora, ambas compañías firmaron un Memorando de Entendimiento, conocido como MOU, que funciona como una declaración de intenciones y no como un acuerdo definitivo.

Aun así, el mensaje es claro. La industria automotriz atraviesa una etapa donde compartir recursos y estructuras dejó de ser una opción secundaria para convertirse en una necesidad.

PB Balaji, director ejecutivo de JLR, también dejó en evidencia la importancia de este acercamiento: “A medida que continuamos evolucionando JLR de cara al futuro, la colaboración desempeñará un papel fundamental para descubrir nuevas oportunidades”.

El ejecutivo agregó que “trabajar con Stellantis nos permite explorar capacidades complementarias en el desarrollo de productos y tecnología que respaldan nuestros planes de crecimiento a largo plazo para el mercado estadounidense”.

Mientras las negociaciones avanzan, la posibilidad de ver modelos de Jaguar y Land Rover fabricados en suelo estadounidense ya empieza a tomar fuerza dentro del sector automotor.

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