Conglomerado japonés SoftBank dona $50 millones para la biblioteca de Trump

El conglomerado japonés SoftBank Group realizó una donación de $50 millones para la futura biblioteca presidencial de Donald Trump, una de las contribuciones más grandes que se conocen hasta ahora para el proyecto que se construye en Miami.

La información difundida por Politico cita a personas familiarizadas con el acuerdo y detalla que el objetivo de la aportación es fortalecer iniciativas relacionadas con la relación estratégica entre Estados Unidos y Japón.

La biblioteca presidencial de Trump se perfila como uno de los proyectos políticos y simbólicos más ambiciosos del expresidente, quien busca consolidar su legado mientras mantiene influencia dentro del escenario político estadounidense y empresarial.

SoftBank fortalece su cercanía con Trump

La millonaria donación ocurre en un momento clave para SoftBank, empresa liderada por Masayoshi Son, considerado uno de los inversionistas tecnológicos más influyentes del mundo.

Son mantiene una relación cercana con Trump desde su primer mandato presidencial y ha visitado en varias ocasiones la Casa Blanca. Además, SoftBank anunció previamente un compromiso de inversión de $100 mil millones en empresas estadounidenses durante la actual administración republicana.

El grupo japonés también figura entre los mayores inversionistas en inteligencia artificial a nivel global y posee participaciones en compañías estratégicas relacionadas con tecnología y semiconductores, incluyendo inversiones ligadas a OpenAI.

Según fuentes citadas por el medio citado, la donación busca respaldar proyectos vinculados a la alianza económica y geopolítica entre Washington y Tokio, particularmente en sectores tecnológicos y de seguridad.

Ni SoftBank ni representantes de la biblioteca Trump ofrecieron comentarios oficiales sobre la aportación.

La biblioteca Trump toma forma en Miami

En semanas recientes se difundieron imágenes digitales del complejo que albergará la biblioteca presidencial en Miami. Los renders muestran un enorme rascacielos frente al mar con el apellido Trump colocado en la parte superior del edificio.

El proyecto también contempla espacios dedicados a algunos de los símbolos más reconocibles del universo político y empresarial de Trump, incluyendo una escalera mecánica dorada inspirada en la Trump Tower y una estatua dorada del expresidente levantando el puño.

Uno de los elementos que más polémica ha generado es la futura exhibición del avión Boeing regalado por Qatar a Trump para ser utilizado como Air Force One antes de integrarse posteriormente a la biblioteca presidencial.

La construcción del complejo avanza mientras empresas tecnológicas, medios de comunicación y corporaciones internacionales incrementan sus acercamientos con Trump, quien continúa siendo una figura determinante en la política estadounidense y en temas económicos globales.

🚨 FIRST LOOK: The Donald J. Trump Presidential Library is officially here.



Over the past six months, I have poured my heart and soul into this project with my incredible team at @Trump.



This landmark on the water in Miami, Florida will stand as a lasting testament to an… pic.twitter.com/azV1hx0HG2 — Eric Trump (@EricTrump) March 31, 2026

Sigue leyendo: