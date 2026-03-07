La descomunal biblioteca presidencial de Barack Obama por fin tiene fecha de apertura

A casi cinco años de haberse comenzado a construir en Chicago, la biblioteca presidencial de Barack Obama, cuyo exorbitante costo ha sido criticado por sus detractores, pretende abrir sus puertas al público a mediados de junio.

Mediante un comunicado, la Fundación Obama dio a conocer que el recinto construido en el histórico barrio de Jackson Park en el South Side de Chicago, el cual además de albergar una biblioteca tendrá un museo y enorme espacio de reunión, será inaugurado el jueves 18 de junio con la expectativa de abrirse al público un día después.

Al respecto, el exmandatario Barack Obama publicó un video en redes sociales agradeciendo a quienes apoyaron su gestión al frente de la Casa Blanca y después lo respaldaron en su proyecto de contar con un recinto dedicado a exponer su aportación a la historia del país.

“Gracias por acoger este centro presidencial, no como algo mío, sino suyo. La esperanza está volviendo a casa, y no habría sido posible sin todos ustedes. Estamos deseando darles la bienvenida a su centro presidencial”, señala parte de su mensaje.

La biblioteca dedicada a Barack Obama será la más costosa en la historia estadounidense. (Crédito: Nam Y. Huh / AP)

El punto controversial sobre la biblioteca de Obama es, además de los retrasos en su construcción, los más de $850 millones de dólares invertidos en el proyecto que incluye un museo, oficinas de la Fundación Obama, una sucursal de la Biblioteca Pública de Chicago y un parque infantil.

Aunque la construcción y el apoyo a la programación de las bibliotecas surge de fondos privados donados a organizaciones sin fines de lucro, los montos de dinero con que suelen concretarse este tipo de obras arquitectónicas se han incrementado considerablemente a lo largo de los años.

Inaugurada en 1997, la biblioteca George H. W. Bush tuvo un costo cercano a $43 millones de dólares.

Posteriormente, la de William Jefferson Clinton rondó en $165 millones de dólares.

Con respecto al proyecto dedicado a George W. Bush se estima que alcanzó $500 millones de dólares.

No obstante, dicha cifra será opacada por el costo del centro presidencial de Chicago, obra en tributo a Barack Hussein Obama II.

