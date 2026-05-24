500 Millas de Indianápolis: Pato O’Ward se queda a un paso del podio en el final más cerrado de la historia

Pato O’Ward volvió a quedarse cerca de conquistar las 500 Millas de Indianápolis. El piloto mexicano protagonizó una remontada memorable en la edición 110 de la Indy 500, pero las constantes banderas amarillas y un cierre caótico terminaron por dejarlo en la cuarta posición, mientras que Félix Rosenqvist se llevó la victoria en un final de fotografía sobre David Malukas.

La diferencia entre Rosenqvist y Malukas fue de apenas 23 milésimas en el mítico Indianapolis Motor Speedway, escenario que nuevamente entregó un desenlace lleno de tensión. El podio lo completó Scott McLaughlin, mientras que Pato O’Ward terminó a solo 42 centésimas del triunfo más importante de su carrera.

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Pato O’Ward volvió a demostrar su nivel en Indianápolis

El piloto regiomontano confirmó una vez más que el óvalo de Indianápolis es uno de sus circuitos más fuertes dentro de la IndyCar. A pesar de no sentirse completamente cómodo con el monoplaza durante el fin de semana, logró gestionar combustible, mantener ritmo competitivo y recuperarse tras un arranque complicado.

O’Ward comenzó desde la sexta posición, pero llegó a caer hasta el puesto 12 después de las primeras detenciones en pits y las múltiples neutralizaciones. Sin embargo, conforme avanzó la carrera, el mexicano encontró ritmo y estrategia para volver a colocarse entre los líderes.

En la recta final incluso tomó el liderato por primera vez en la vuelta 177, encendiendo la ilusión de millones de aficionados mexicanos que soñaban con verlo levantar el prestigioso Trofeo Borg-Warner.

“Estaba en una buena posición, pero la succión no era la mejor, posiblemente debí trabajar con alguien, aprovechar la succión para poder pasar. Fue un día muy largo y estoy contento de que el día ya terminó”, declaró Pato O’Ward, quien también felicitó a Félix Rosenqvist, su excompañero en Arrow McLaren.

Accidentes y lluvia marcaron la primera mitad de la Indy 500

La carrera arrancó con Alexander Rossi tomando la punta y peleando constantemente con Álex Palou, mientras que O’Ward perdió posiciones ante Conor Daly y Scott McLaughlin.

Las primeras banderas amarillas aparecieron rápidamente. En la vuelta 18, Ryan Hunter-Reay perdió el control de su auto y provocó un incidente que también involucró a Katherine Legge, obligando a neutralizar la competencia.

Más adelante, Ed Carpenter, Will Power, Alexander Rossi y Josef Newgarden también quedaron fuera tras accidentes o problemas mecánicos en una carrera marcada por la lluvia ligera y constantes interrupciones.

Incluso apareció una bandera roja en la vuelta 105 debido a precipitaciones sobre el circuito, deteniendo las acciones durante varios minutos.

La estrategia puso a Pato O’Ward en la pelea por la victoria

Conforme avanzaron las vueltas, la estrategia comenzó a jugar un papel clave. Una secuencia de detenciones permitió que Félix Rosenqvist, Kyffin Simpson y Pato O’Ward aparecieran entre los primeros lugares.

El mexicano aprovechó perfectamente el ahorro de combustible y el tráfico para mantenerse en el grupo puntero. Tras la última ronda de pits, O’Ward heredó momentáneamente el liderato y llegó a pelear rueda a rueda con Rosenqvist.

A 15 vueltas del final, el sueco recuperó la punta y comenzó un intenso duelo con el mexicano, quien permanecía al acecho esperando el momento exacto para atacar.

Un cierre caótico dejó sin podio al mexicano

La carrera cambió nuevamente a ocho vueltas del final, cuando Caio Collet sufrió un fuerte accidente que provocó otra bandera amarilla y posteriormente bandera roja.

El relanzamiento llegó con apenas cuatro vueltas restantes y el caos apareció de inmediato. Marcus Armstrong encontró espacio en medio del pelotón, mientras David Malukas avanzó agresivamente para meterse en la pelea.

Con poco margen de maniobra, Pato O’Ward y Félix Rosenqvist perdieron posiciones momentáneamente. Otra bandera amarilla terminó por limitar cualquier intento de recuperación del mexicano.

En la última vuelta, O’Ward ya no tuvo velocidad suficiente para atacar, dejando la definición entre Rosenqvist y Malukas. Finalmente, el sueco cruzó primero la meta en el final más cerrado de la historia en las 500 Millas de Indianápolis.

FELIX ROSENQVIST WINS THE CLOSEST FINISH IN INDY 500 HISTORY! pic.twitter.com/BBGobsgX3I — INDYCAR on FOX (@IndyCarOnFOX) May 24, 2026

Pato O’Ward deberá esperar otro año para buscar la gloria

La victoria en la Indy 500 sigue escapándose para el piloto mexicano, quien nuevamente estuvo muy cerca de entrar al grupo de ganadores en Indianápolis.

Aunque el resultado dejó sabor amargo por lo cerca que estuvo del podio y del triunfo, Pato O’Ward volvió a consolidarse como uno de los pilotos más competitivos de la categoría y uno de los favoritos del público en el automovilismo internacional.

El sueño de beber leche en el podio de Indianápolis tendrá que esperar una temporada más.

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