Adolescente murió practicando “subway surfing” sobre el puente Williamsburg en Nueva York

Un adolescente de 14 años murió y otro joven de 18 permanece en estado crítico después de caer de un tren del metro de la ciudad de Nueva York mientras practicaban “subway surfing” sobre el puente Williamsburg.

El incidente ocurrió alrededor de las 6:00 de la tarde del viernes, cuando ambos jóvenes viajaban sobre un tren J que cruzaba el Williamsburg Bridge hacia Lower Manhattan, reseñó Dayli Mail.

La policía de New York City informó que recibió una llamada al 911 reportando a dos personas heridas cerca de las calles Lewis y Delancey.

Uno de los adolescentes murió en el lugar

Según el New York City Police Department, el menor de 14 años fue encontrado inconsciente y sin respuesta, con lesiones compatibles con una caída desde una posición elevada.

Las autoridades no divulgaron la identidad del adolescente mientras continúan notificando a sus familiares.

El joven de 18 años también fue hallado inconsciente sobre las vías y trasladado al Bellevue Hospital en condición crítica.

El llamado “subway surfing”, práctica que consiste en viajar encima de los vagones del metro, se ha convertido en una tendencia cada vez más frecuente entre adolescentes en Nueva York.

El tramo del tren J que atraviesa el Williamsburg Bridge es especialmente peligroso debido a las vigas metálicas de baja altura que cruzan la estructura.

En octubre pasado, dos adolescentes murieron sobre un tren J al llegar a la estación Marcy Avenue, en Brooklyn. Las autoridades determinaron que ambas sufrieron traumatismos craneales tras impactar contra una de las vigas del puente.

En 2023, otro adolescente de 15 años identificado como Zachary Nazario murió en circunstancias similares mientras viajaba sobre un tren que cruzaba el puente.

Autoridades califican la práctica como mortal

El alcalde de New York City, Zohran Mamdani, describió la muerte del menor como una “tragedia prevenible”.

“Ninguna familia debería recibir una llamada así. El subway surfing es mortal”, expresó el alcalde en redes sociales.

El presidente de New York City Transit, Demetrius Crichlow, también pidió a familias, maestros y amigos intervenir para evitar que más adolescentes participen en este tipo de retos.

Las autoridades metropolitanas llevan años advirtiendo sobre el incremento de esta práctica, impulsada principalmente por videos compartidos en redes sociales.

Datos de la policía indican que cinco personas murieron realizando “subway surfing” en 2023, cifra equivalente al total de fallecidos registrados entre 2018 y 2022.

En 2024 murieron seis personas más, todas entre 11 y 15 años.

Además, entre enero de 2023 y abril de 2025, más de 415 personas fueron arrestadas por participar en este tipo de actividades peligrosas, mientras que al menos 13 murieron durante ese mismo período.

Sigue leyendo:

–Buscan a sospechoso de homicidio en el estado de Nueva York tras muerte de su novia hispana

–Adolescente hispana muere tras ser arrollada por un hombre ebrio en Nueva York

–Arrestan a hombre acusado de asesinar y prender fuego a pareja de ancianos en Nueva York