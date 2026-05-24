El histórico Real Zaragoza desciende a tercera división de España

El fútbol español vivió este domingo uno de los episodios más duros en la historia reciente de sus clubes tradicionales. El Real Zaragoza, seis veces campeón de la Copa del Rey y ganador de la Recopa de Europa en 1995, descendió matemáticamente a la Primera Federación tras empatar 1-1 frente a la UD Las Palmas en Gran Canaria.

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La igualdad dejó sin opciones al conjunto aragonés, que necesitaba ganar y esperar resultados favorables en otros estadios para conservar esperanzas de permanencia en LaLiga Hypermotion. Ninguna de las dos condiciones terminó resolviéndose a su favor.

El descenso representa un golpe histórico para una institución con 94 años de trayectoria, acostumbrada durante décadas a competir entre la élite del fútbol español. El Zaragoza, además, había contado en el pasado con figuras mexicanas como Efraín Juárez y Pablo Barrera entre 2011 y 2012, mientras que Javier Aguirre también dirigió al club.

El conjunto maño llegó al partido consciente de que debía asumir riesgos desde el inicio. Apostó por jugar con dos delanteros y tuvo algunas aproximaciones en la primera mitad, aunque volvió a mostrar las limitaciones ofensivas y defensivas que marcaron buena parte de su campaña.

Y del ascenso de un histórico al descenso de otro. Un clásico de nuestro fútbol como el @RealZaragoza baja a 1ª RFEF. Mucho ánimo a todo el club y sus aficionados, volveréis 😢 pic.twitter.com/IMtWhadtc1 — MARCA (@marca) May 24, 2026

Kenan Kodro estuvo cerca de abrir el marcador con un cabezazo desviado tras un tiro de esquina. Más tarde, un centro desde la derecha de Marcos Cuenca tampoco encontró rematador. Las Palmas, sin dominar claramente el balón, generó peligro en acciones aisladas, como un potente disparo de Pedrola que se estrelló en el poste izquierdo de Adrián Rodríguez.

Un final desesperado que no evitó la caída

La resistencia del Zaragoza terminó cediendo antes del descanso. Manu Fuster desbordó dentro del área y envió un centro que Miyashiro conectó de cabeza al travesaño. El rebote quedó servido para Jesé Rodríguez, que definió dentro del área pequeña para adelantar al conjunto canario.

Con el marcador en contra y los resultados externos tampoco ayudando, el Zaragoza afrontó la segunda parte al borde del abismo.

El equipo reaccionó con orgullo durante el tramo final. Juan Sebastián avisó primero con un disparo al larguero en el minuto 69 y poco después llegó el empate gracias a una conducción de Marcos Cuenca, quien terminó la jugada con un remate fuerte a media altura que venció a Horkas.

El gol devolvió algo de esperanza al cuadro aragonés, que se volcó completamente al ataque en los minutos finales. Kodro tuvo una ocasión clara que no logró definir, mientras Hugo Pinilla envió el balón al lateral de la red con la portería prácticamente vacía.

Comunicado oficial del Consejo de Administración del Real Zaragoza pic.twitter.com/APKe7geRea — Real Zaragoza (@RealZaragoza) May 24, 2026

En la desesperación final, hasta el arquero Adrián Rodríguez subió al área rival buscando un milagro. La última gran oportunidad también rozó el dramatismo: un intento de despeje de Herzog terminó golpeando la base del poste.

Nada alcanzó para evitar el desenlace. El empate terminó sellando el descenso del Real Zaragoza a la tercera categoría del fútbol español, un escenario impensado años atrás para un club con títulos europeos, tradición histórica y pasado de Primera División.

La caída se consumó, además, en el mismo estadio donde en 2015 se escapó el regreso a la máxima categoría en los minutos finales. Una década después, la distancia con la élite será ahora de dos divisiones.

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