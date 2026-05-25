Exjugador de la NFL debutó en MMA con victoria por nocaut

El ex mariscal de campo de los Cleveland Browns, Johnny Manziel, sorprendió al mundo del deporte al debutar con victoria en las artes marciales mixtas (MMA), derrotando por nocaut en el primer round al creador de contenido Bob Menery en una función celebrada en el UFC Apex Center de Las Vegas.

Más de una década después de su última aparición en la NFL, el ex ganador del Trofeo Heisman volvió a saborear la victoria, aunque esta vez fuera del emparrillado y dentro de un octágono, donde mostró agresividad, control y poder en su primer combate oficial en deportes de contacto.

Johnny Manziel domina su debut en MMA con nocaut en 2:16

El combate entre Johnny Manziel y Bob Menery formó parte de la cartelera de Brand Risk Promotions, empresa del streamer Adin Ross, conocida por organizar enfrentamientos entre celebridades, influencers y exdeportistas en boxeo y MMA.

Desde el inicio del combate, Manziel tomó la iniciativa. El ex quarterback de 33 años conectó patadas al cuerpo, logró un derribo efectivo y controló la pelea desde la posición superior, castigando con golpes en la posición de “montada completa”.

El dominio fue total hasta que el réferi detuvo la pelea a los 2 minutos y 16 segundos del primer asalto, decretando la victoria por nocaut técnico en MMA para el ex jugador de la NFL.

JOHNNY MANZIEL JUST FINISHED BOB MENERY IN ROUND 1 😭 #BrandRisk14 pic.twitter.com/cq9DtK8C9T — Championship Rounds (@ChampRDS) May 24, 2026

Tras su triunfo, Johnny Manziel dejó abierta la puerta a no volver a pelear profesionalmente:

“Esto fue suficiente para una sola vez”, señaló el ex quarterback.

De la NFL al octágono: el inesperado giro de Johnny Manziel

La trayectoria de Johnny Manziel ha estado marcada por altibajos desde su explosión en el futbol americano universitario con Texas A&M, donde se convirtió en una estrella antes de ser seleccionado en la primera ronda del Draft de la NFL 2014 por los Cleveland Browns.

Su paso por la liga profesional fue breve. En dos temporadas acumuló 1,675 yardas por pase y siete touchdowns antes de ser liberado por Cleveland en 2016 durante la pretemporada.

Posteriormente, Manziel intentó continuar su carrera en otras ligas, incluyendo la Canadian Football League, sin lograr consolidarse nuevamente en el futbol americano profesional.

En años recientes, su figura ha permanecido en el foco mediático, incluyendo su participación en la serie documental de Netflix “Untold”, en el episodio titulado “Johnny Football”, estrenado en 2023.

Brand Risk Promotions impulsa peleas entre celebridades y exdeportistas

El debut de Johnny Manziel en MMA se dio bajo el formato característico de Brand Risk Promotions, que ha ganado notoriedad por organizar eventos donde se enfrentan personalidades del deporte y creadores de contenido.

La velada en Las Vegas también incluyó otro combate llamativo en la cartelera: los ex jugadores de la NBA, Lance Stephenson y Michael Beasley, protagonizaron un duelo de MMA en el evento coestelar.

En esa pelea, Stephenson logró imponerse por sumisión en el primer round, reforzando el atractivo mediático de un evento centrado en figuras reconocidas más allá del deporte tradicional.

Johnny Manziel y un debut que genera conversación en el deporte de contacto

El debut de Johnny Manziel en MMA abre un nuevo capítulo en la carrera del ex quarterback, ahora convertido en figura recurrente en eventos de entretenimiento deportivo.

Aunque el propio Manziel sugirió que no planea continuar en las artes marciales mixtas, su victoria por nocaut en Las Vegas ya lo coloca en la conversación sobre atletas que han cruzado exitosamente entre disciplinas deportivas, aunque sea de forma puntual.

Por ahora, el ex jugador de la NFL deja el octágono con una victoria contundente, en una noche que volvió a poner su nombre en tendencia dentro del mundo del deporte y el espectáculo.

Sigue leyendo:

· ¡Sorpresa en la UFC! Sean Strickland destronó a Chimaev en Nueva Jersey

· Daniel Dubois noqueó a Fabio Wardley en un intenso combate en Manchester

· Jaime Munguía confirmó que volverá al ring en septiembre en Arabia Saudita

· El cubano David Morrell fue sorprendido, sufrió nocaut técnico en Inglaterra