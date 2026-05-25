NASCAR: El mexicano Daniel Suárez se inspiró en Kyle Busch para ganar la Coca-Cola 600

Daniel Suárez firmó una de las victorias más emotivas de su carrera al conquistar la Coca-Cola 600 de NASCAR en una jornada marcada por el homenaje a Kyle Busch. El piloto regiomontano aprovechó una arriesgada estrategia en pits y la aparición de la lluvia para quedarse con la carrera disputada en Charlotte Motor Speedway.

Con este triunfo, Daniel Suárez se convirtió en el primer piloto nacido en México en ganar la prestigiosa Coca-Cola 600, una de las competencias más importantes de la NASCAR Cup Series. Además, logró su tercera victoria en la máxima categoría y la primera desde 2024.

Daniel Suárez se inspiró en Kyle y dedicó el triunfo a la familia Busch

La victoria tuvo una carga emocional especial para Suárez, quien en el pasado formó parte de Kyle Busch Motorsports. Durante los años más complicados de su trayectoria, Busch solía llamarlo para alentarlo a seguir luchando por un lugar en el automovilismo estadounidense.

Tras cruzar la meta, el mexicano no pudo contener las lágrimas.

“Kyle era alguien especial”, declaró Daniel Suárez. “Estaba haciendo esto por Kyle, por Samantha, por Brexton y Lennix, y por toda su familia”.

This win is for Kyle. pic.twitter.com/1pcAKDpOvp — NASCAR (@NASCAR) May 25, 2026

Una estrategia en pits y la lluvia definieron la Coca-Cola 600

Durante gran parte de la competencia, Daniel Suárez no figuraba entre los favoritos para ganar. Sin embargo, todo cambió en la parte final de la carrera cuando su equipo apostó por cambiar únicamente dos neumáticos en una parada en pits.

Esa decisión le permitió tomar la punta y resistir los ataques de Christopher Bell y Denny Hamlin en los reinicios posteriores. Poco después, la lluvia cayó con fuerza sobre el óvalo y NASCAR decidió terminar oficialmente la competencia cuando restaban 27 vueltas.

Some wins just mean more. pic.twitter.com/5NrcqhqS7I — NASCAR (@NASCAR) May 25, 2026

Bell terminó en la segunda posición, mientras que Hamlin completó el podio.

Christopher Bell y Denny Hamlin se quedaron cerca del triunfo

Los dos pilotos de Joe Gibbs Racing intentaron superar al Chevrolet No. 7 de Suárez tras las banderas amarillas finales, pero nunca encontraron el espacio suficiente para completar el rebase.

“Es una lástima. No estaba destinado a ser hoy. Así ha sido 2026 para nosotros”, comentó Christopher Bell, quien había ganado la edición 2024 de la Coca-Cola 600 recortada también por lluvia.

Por su parte, Denny Hamlin aseguró que simplemente les faltó algo de fortuna.

“El auto 20 y nosotros estábamos peleando muy duro porque sabíamos que quien lograra pasarlo iba a ganar la carrera”, explicó Hamlin. “Fuimos muy rápidos todo el día, pero no pudimos terminar el trabajo”.

NASCAR honra la memoria de Kyle Busch

La carrera se disputó apenas tres días después del fallecimiento de Kyle Busch, noticia que sacudió al mundo del automovilismo. De acuerdo con el comunicado de su familia, el piloto de 41 años murió tras complicaciones derivadas de una neumonía severa que evolucionó a sepsis.

La familia Busch estuvo presente durante la carrera y recibió múltiples homenajes por parte de NASCAR y Charlotte Motor Speedway.

El circuito colocó el número 8 y la firma del piloto sobre el césped de la recta principal, mientras que un espectacular cerca de la entrada principal recordó su legado. Además, los paracaidistas del U.S. Army Golden Knights portaron una bandera conmemorativa antes de la competencia y los 39 autos lucieron una calcomanía negra con el No. 8.

Eight roses on the No. 8. 🖤 pic.twitter.com/gDWHqAH3Qd — NASCAR (@NASCAR) May 25, 2026

Accidentes marcan la carrera en Charlotte

La Coca-Cola 600 también estuvo marcada por varios incidentes importantes. El campeón defensor Ross Chastain abandonó después de que Ricky Stenhouse Jr. tocara su auto en la curva 2 cuando faltaban 81 vueltas.

También quedaron fuera tempranamente Connor Zilisch y Austin Cindric, quienes se vieron involucrados en un fuerte accidente apenas en la vuelta 52.

Otro de los afectados fue Chase Elliott, ganador de dos carreras esta temporada, quien impactó el muro exterior en la vuelta 90 y terminó con daños irreparables.

“Intentaba hacer que algo sucediera y crucé el límite”, reconoció Elliott.

Multiple cars are collected in this incident on Lap 329. pic.twitter.com/bzzslGiNfc — NASCAR (@NASCAR) May 25, 2026

Austin Hill reemplazó a Kyle Busch en la carrera

Ante la ausencia de Kyle Busch, Austin Hill, piloto habitual de la O’Reilly Auto Parts Series con Richard Childress Racing, ocupó su lugar al volante del auto No. 33 y finalizó en la posición 26.

Richard Childress Racing decidió retirar temporalmente el icónico auto No. 8 hasta que Brexton Busch, hijo de Kyle, tenga edad suficiente para competir profesionalmente.

Mientras tanto, Austin Dillon también vio frustradas sus aspiraciones luego de sufrir daños en la parte frontal de su vehículo a 56 vueltas del final, cerrando la carrera en el puesto 32.

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