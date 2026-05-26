Kennedy Jr. encendió las redes sociales al aparecer en un video capturando a un par de serpientes

Robert Francis Kennedy Jr., secretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales, encendió las redes sociales con un video donde trata de someter a un par de inquietas serpientes que hacen todo lo posible por morderlo para liberarse.

El abogado originario de Washington nuevamente generó controversia por su peculiar comportamiento captado en una grabación del teléfono móvil de su esposa Cheryl Hines.

El responsable de velar por la salud de los estadounidenses y su cónyuge se encontraban de visita en una casa de playa propiedad de Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.

En cierto momento, Kennedy Jr. descubrió a un par de pequeñas víboras apareándose en un rincón del inmueble y a escasos pasos de la arena.

Por ello, con el objetivo de que los reptiles no fueran causarles daño a otras personas, el político de 72 años decidió capturarlas con sus propias manos.

¿Bobby, por qué? “¡Dios mío! ¡Estás loco!”, se le escucha decir a la esposa del exdemócrata que decidió pasarse a las filas de Donald Trump.

Sin embargo, Kennedy Jr. sonríe mientras pasa una de las serpientes de su mano derecha a la izquierda, pero recibe una rápida mordida en uno de sus dedos.

“¡Cariño, cariño, déjalas ir! ¡Dios mío! ¡Bobby, por favor!”, vuelve a mencionar nerviosamente la actriz Hines.

Cheryl cheerleads the removal of a pair of Black Racers from Dr Oz's patio. pic.twitter.com/A0iiRzOeIF — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 26, 2026

Al compartir el video sobre su anecdótica aventura con las serpientes en su cuenta en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, el secretario de Salud le agregó una la frase: “Cheryl aplaude la retirada de un par de zapatillas Black Racer del patio del Dr. Oz”.

En cuestión de horas, la inusual grabación acumula 6.1 millones de vistas.

“Ojalá fuera tan fácil deshacerse también de los corruptos del gobierno”, escribió un usuario.

Cabe señalar que no es la primera ocasión en que el sobrino del presidente asesinado en 1963 protagoniza controversiales hechos ligados a animales.

Durante una entrevista, la hija de Kennedy Jr, afirmó que su padre le había cortado la cabeza a una ballena varada en la costa de Hyannis Port, Massachusetts.

A esto debe agregarse otro incidente ligado a una fotografía donde Robert Francis aparece posando con el cadáver ensangrentado de un oso en Central Park, en la ciudad de Nueva York.

Así que ya está acostumbrado a recibir comentarios de todo tipo y los más de 5,000 acumulados este martes quizá le resulten indiferentes.

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