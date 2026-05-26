Otro beneficio de los múltiples que brinda el aceite de oliva: estimula el crecimiento del cabello

Cuando se habla de los beneficios del aceite de oliva, la conversación suele girar en torno al corazón, el colesterol y la prevención de enfermedades crónicas. Sin embargo, hay un territorio menos explorado en los titulares de salud donde este líquido dorado también despliega su poder: el cuero cabelludo.

Investigaciones recientes y la acumulación de evidencia empírica señalan que el aceite de oliva virgen extra puede ser un aliado potente para quienes buscan fortalecer, nutrir y estimular el crecimiento de su cabello.

El aceite de oliva, aplicado tópicamente, mejora la hidratación y elasticidad del cabello. Según un estudio en el Journal of Cosmetic Science, este aceite nutre el cabello y aumenta su resistencia al penetrar en la fibra capilar gracias a su contenido de ácidos grasos esenciales.

Beneficios para el crecimiento del cabello

Los fitoestrógenos presentes en el aceite de oliva pueden inhibir la enzima 5-alfa-reductasa, lo que reduce la producción de dihidrotestosterona (DHT), una causa común de la alopecia androgenética.

Esto lo explicó la dermatóloga española Ana Molina en su presentación en el World Olive Oil Exhibition (WOOE), quien añade que el aceite de oliva puede estimular el crecimiento del cabello al mejorar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo y aumentar la proliferación de las células de los folículos pilosos.

También es efectivo en el tratamiento de la dermatitis seborreica, ayudando a reducir la inflamación y la descamación del cuero cabelludo. Estudios indican que posee propiedades antioxidantes y protectoras que promueven la salud general del cuero cabelludo.

Investigaciones en el International Journal of Trichology demuestran además que el aceite de oliva protege el cabello del daño causado por tratamientos químicos, manteniendo la integridad de la cutícula del cabello gracias a sus propiedades emolientes.

Componentes activos detrás del efecto capilar

El aceite de oliva no es simplemente grasa. Su riqueza en ácido oleico (omega-9), polifenoles como el hidroxitirosol y la oleuropeína, vitamina E y escualeno lo convierte en una matriz bioactiva con propiedades que van más allá de la lubricación superficial. Cuando se aplican directamente sobre el cuero cabelludo, estos compuestos penetran la fibra capilar y el entorno folicular, ejerciendo efectos concretos y medibles.

El ácido oleico, que representa entre el 55% y el 83% de la composición del aceite, facilita la penetración de nutrientes en la corteza del cabello, mejorando su elasticidad y reduciendo la rotura. La vitamina E, por su parte, actúa como antioxidante, neutralizando los radicales libres que deterioran los folículos y pueden desencadenar una caída prematura del cabello.

¿Cómo incorporarlo en la rutina capilar?

Los expertos en tricología y dermatología cosmética recomiendan el uso de aceite de oliva virgen extra —la variedad con mayor concentración de compuestos bioactivos— en forma de mascarilla capilar semanal. Basta con aplicar entre dos y cuatro cucharadas tibias sobre el cuero cabelludo, masajeando en movimientos circulares durante cinco a diez minutos para activar la circulación, y dejar actuar entre treinta minutos y una hora antes de lavar el cabello con normalidad.

Para quienes sufren de caspa o seborrea leve, añadir unas gotas de aceite esencial de árbol de té o de romero puede potenciar el efecto antiséptico y estimulante, configurando una fórmula de bajo costo y alta eficacia que rivaliza con muchos tratamientos capilares comerciales.

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