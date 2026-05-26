Tribunal bloquea mapa electoral de Alabama por discriminar a votantes afroamericanos

Un tribunal federal frenó temporalmente el uso del nuevo mapa electoral impulsado por Alabama al considerar que discrimina intencionalmente a votantes afroamericanos.

Un panel de tres jueces determinó que el mapa aprobado por la legislatura republicana en 2023 viola la Enmienda 14 de la Constitución por basarse en criterios raciales discriminatorios, informó The New York Times.

En lugar del mapa impulsado por legisladores republicanos, los jueces ordenaron continuar utilizando el plan electoral seleccionado previamente por el propio tribunal, el cual incluye dos distritos congresionales con mayoría afroamericana y ya fue utilizado durante las elecciones de 2024.

“En definitiva, no vemos una manera clara de exigir a los habitantes de Alabama que emitan sus votos en las elecciones de 2026 bajo un plan de distritos electorales viciado por una discriminación intencional basada en la raza”, dijeron los jueces.

El caso volvió a tribunales después de que la Corte Suprema debilitara recientemente una disposición clave de la histórica Ley de Derechos Electorales de 1965.

Tras esa decisión, Alabama intentó implementar rápidamente el mapa aprobado en 2023. Sin embargo, el tribunal federal consideró que persistían problemas constitucionales relacionados con discriminación racial.

Autoridades estatales podrían apelar nuevamente la decisión ante instancias superiores.

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