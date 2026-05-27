Antes de cambiar el aceite en tu Tundra mira este QR

Meterse debajo de una camioneta para cambiar el aceite suele ser una tarea rápida para muchos conductores. Gato hidráulico, recipiente para recoger el lubricante y un poco de tiempo libre. Nada demasiado complicado. Pero un propietario de una Toyota Tundra 2024 descubrió que la historia cambia bastante cuando la ingeniería moderna se cruza con el mantenimiento casero.

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Lo que parecía un simple servicio de rutina terminó convertido en una secuencia casi absurda de pasos electrónicos, piezas ocultas y hasta un código QR pegado en la parte baja de la pick-up. La situación se volvió viral después de que el usuario @joybarrett1961 compartiera en TikTok su experiencia intentando acceder al filtro de aceite.

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El hombre muestra en el video la incomodidad de trabajar bajo la camioneta y se queja del reducido espacio disponible. “Apenas tiene espacio entre su cuerpo y ese colgajo”, comenta mientras intenta entender cómo desmontar una pieza que bloquea completamente el acceso.

El QR escondía la solución

La sorpresa llegó cuando descubrió que esa cubierta tenía un código QR impreso. Al escanearlo con el celular apareció un tutorial oficial que explicaba el procedimiento correcto para liberar la pieza aerodinámica y finalmente llegar al filtro de aceite.

El problema es que el proceso no tiene nada de intuitivo. Según el instructivo, primero hay que subir a la camioneta, encenderla y mover la palanca de las luces direccionales hacia arriba durante algunos segundos. Después toca apagar el motor antes de que pasen 45 segundos para que el sistema desbloquee parcialmente la protección inferior.

Recién ahí se pueden retirar varios tornillos y desmontar otra cubierta plástica antes de acceder al filtro. Más que mantenimiento básico, parece una combinación entre tutorial de tecnología y desafío mecánico.

Toyota Tundra. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Aerodinámica moderna, dolores de cabeza clásicos

La pieza que genera todo este caos no está ahí por casualidad. Toyota incorporó un sistema de aerodinámica activa para mejorar el flujo de aire debajo de la Tundra y reducir ligeramente el consumo de combustible en carretera.

El inconveniente aparece cuando toca hacer trabajos simples. Lo que antes se resolvía en pocos minutos ahora puede transformarse en una tarde completa debajo de la camioneta.

Y no termina ahí. Algunos usuarios también se quejan de que, al retirar el tapón del cárter, el aceite cae sobre distintos componentes inferiores y deja todo manchado. Eso obliga a limpiar buena parte de la zona antes de terminar el trabajo.

La Toyota Tundra 2026. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

El mantenimiento casero ya no es tan simple

La historia de esta Toyota Tundra refleja algo que ocurre cada vez más seguido en la industria automotriz. Muchos vehículos modernos están diseñados priorizando aerodinámica, eficiencia y empaquetamiento mecánico, mientras la facilidad de reparación queda en segundo plano.

Para quienes disfrutan hacer el mantenimiento por cuenta propia, eso significa aprender procedimientos más complejos incluso para tareas básicas. Ya no alcanza solamente con herramientas y algo de experiencia. En algunos casos también hace falta seguir secuencias electrónicas, consultar tutoriales o escanear códigos QR escondidos bajo el vehículo.

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