El exjefe de Ferrari destroza el nuevo Luce eléctrico

Luca Cordero di Montezemolo sigue siendo una figura con enorme peso dentro del universo Ferrari. Aunque dejó la presidencia hace más de una década, cada declaración suya resuena entre los seguidores de la marca italiana como si todavía ocupara una oficina en Maranello. Por eso sus palabras sobre el Ferrari Luce, el primer modelo completamente eléctrico de la compañía, encendieron un debate inmediato en la industria.

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El histórico dirigente no se guardó nada al hablar del nuevo proyecto eléctrico: “Si dijera lo que realmente pienso, dañaría a Ferrari. Estamos arriesgando la destrucción de un mito, lo siento mucho por eso. Espero que al menos retiren el Caballito Rampante de ese coche”, afirmó sobre el Luce. La frase cayó como una bomba entre fanáticos y analistas del sector.

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No se trata de una opinión cualquiera. Montezemolo estuvo al frente de Ferrari entre 1991 y 2014 y fue uno de los responsables del resurgimiento deportivo y comercial de la firma. Bajo su gestión, la escudería dominó buena parte de la Fórmula 1 y consolidó una identidad basada en exclusividad, motores de altas revoluciones y una conexión emocional muy fuerte con sus clientes.

El Ferrari Luce rompe con varias tradiciones

El nuevo Ferrari Luce representa uno de los movimientos más arriesgados de la marca italiana en décadas. No solo será el primer Ferrari totalmente eléctrico, también cambia varias de las recetas clásicas de la compañía.

El modelo tendrá cuatro puertas, cinco plazas y una orientación más cercana a un gran turismo de lujo que a un superdeportivo radical. Además, contará con un maletero de 600 litros y una propuesta pensada para clientes que buscan prestaciones extremas sin renunciar a comodidad y espacio.

Ferrari pretende posicionarlo en un segmento muy exclusivo. El precio estimado arrancará en unos $595,000 dólares y las primeras entregas están previstas para finales de 2026. Lejos de buscar ventas masivas, la idea de Maranello es mantener el carácter elitista que siempre rodeó a la marca.

Más de 1,000 caballos y una apuesta tecnológica enorme

En el apartado técnico, Ferrari quiere demostrar que la electrificación no significa perder rendimiento. El Luce incorporará cuatro motores eléctricos, uno en cada rueda, y superará los 1,000 caballos de potencia.

Las cifras prometidas son impactantes incluso para estándares de hiperautos eléctricos. La velocidad máxima superará los 310 km/h y la autonomía rondará los 500 kilómetros.

Ferrari Luce. Crédito: Ferrari. Crédito: Cortesía

Uno de los puntos que más preocupaba a Ferrari era la experiencia sensorial. La marca italiana trabajó especialmente en el sonido para evitar que el coche se sintiera completamente silencioso. Según trascendió, el sistema amplifica vibraciones naturales de la mecánica eléctrica para intentar conservar parte del carácter visceral asociado históricamente a Ferrari.

Jony Ive y un diseño muy distinto al Ferrari clásico

El Luce también rompe esquemas desde lo visual. Ferrari trabajó junto a Jony Ive, exresponsable de diseño de Apple y fundador del colectivo LoveFrom, para desarrollar un estilo mucho más limpio y minimalista.

La carrocería apuesta por superficies más suaves, amplias zonas acristaladas y una silueta diferente a la de los Ferrari tradicionales. En el interior, la marca evitó depender por completo de enormes pantallas táctiles y decidió combinar tecnología con materiales clásicos como cuero, aluminio anodizado y cristal.

Ferrari busca seducir a una nueva generación de compradores, especialmente en mercados donde los autos eléctricos ganaron terreno rápidamente, como China. Allí, las restricciones fiscales y regulatorias sobre motores de combustión son cada vez más fuertes.

Ferrari 812 Superfast. Crédito: Ferrari. Crédito: Cortesía

La discusión que divide a los fanáticos de Ferrari

Las críticas de Montezemolo van mucho más allá de una cuestión técnica. El exdirectivo pone el foco en la identidad de Ferrari y en el riesgo de alterar aquello que convirtió a la marca en un símbolo mundial.

Ferrari no vende solamente velocidad. También comercializa historia, sonido, tradición, diseño italiano y una experiencia emocional muy ligada al motor de combustión. Para muchos seguidores, esa esencia resulta inseparable del rugido mecánico que caracteriza a la firma desde hace décadas.

El Luce será la gran prueba para comprobar si esa emoción puede sobrevivir en silencio y sin cilindros. Ferrari cree que sí y considera inevitable adaptarse a una nueva era tecnológica. Montezemolo, en cambio, dejó claro que no comparte esa visión.

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