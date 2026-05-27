Sofía Castro responde a los rumores de divorcio con Pablo Bernot

En medio de una etapa laboral llena de logros con el próximo estreno de su primer proyecto como protagonista, la actriz Sofía Castro ha decidido no dejar que las especulaciones sobre una supuesta crisis matrimonial con el empresario Pablo Bernot sigan creciendo.

Durante un encuentro con la prensa suscitado en la Ciudad de México, la estrella de historias como “El Dragón” y “Vino el Amor” se sinceró sobre la ola de rumores que aseguran que el divorcio estaría tocando a su puerta.

En contraste con los reportes, Sofía Castro afirmó que su relación con Bernot va viento en popa de cara a su segundo aniversario de bodas. “Ya casi dos años, qué rápido pasa el tiempo. Estoy muy contenta, muy feliz, muy enamorada”, expresó la famosa de 29 años.

Además, explicó que como en todos los matrimonios, se han enfrentado a varios retos. En su caso, ha sido la distancia que su profesión como actriz la hace vivir en cada periodo de filmación.

“Tenemos una relación de mucha comunicación, muy bonita. Obviamente es un matrimonio un poco diferente, no tan tradicional por el tema de la distancia a veces con mi trabajo, pero siempre hemos tratado de tener toda la comunicación y todo el amor y el estar juntos”, dijo haciendo referencia a su actual residencia en Arizona, con motivo de las grabaciones de la telenovela “Tierra de Amor y Coraje”.

Bajo esta misma tesitura, Sofía Castro lamentó que exista una narrativa negativa en torno a su matrimonio, a pesar de mantener esa parte de su vida alejada de los reflectores: “Es feo que a la gente no le dé gusto verte contenta”, sentenció.

Asimismo, agregó: “Cuando ven a alguien contento, cuando ven a alguien estable, siempre buscan la manera de encontrar que ‘si me voy a divorciar, si no me voy a divorciar’, de encontrar el lado malo”.

La hija de José Alberto “El Güero” Castro y Angélica Rivera finalizó su charla con los medios haciendo hincapié en que, tanto ella como su esposo, prefieren hacer caso omiso a los dimes y diretes.

“Yo también por eso trato de mantener mucho al margen, no porque no quiera decir ni nada, sino por respeto a él también y a mi matrimonio, como es algo muy nuestro (…) Pero estamos muy contentos y cuando está me acompaña feliz y de verdad estamos muy bien. No me voy a divorciar, no nada, paren todo“, pidió ante los micrófonos.

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