Alejandro González Iñárritu explota contra la FIFA por su avaricia para el Mundial

El afamado cineasta mexicano, Alejandro González Iñárritu, no tuvo empacho en dirigirse con dureza a la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) por la manera que decidió organizar el Mundial 2026, priorizando el aspecto económico por la experiencia y comodidad de los aficionados.

González Iñárritu fue consultado sobre el tema del Mundial este jueves en un evento donde se incorporó al Colegio Nacional, en donde aseguró que la manera de dividir el Mundial en tres países, Estados Unidos, México y Canadá, le despojó de la esencia que debe tener un evento de esta magnitud.

A Alejandro González Iñárritu le preguntaron sobre el Mundial…



Y de todos los idiomas habidos y por haber, decidió hablar con la VERDAD: pic.twitter.com/Q1kiOIfd0b — La Abuela García®? (@rthur013) May 28, 2026

El director de películas destacadas como Amores perros, 21 gramos, Biutiful, Birdman, The Revenant y Bardo, entre otros más, destacó que no se percibe ese ambiente que genera una Copa del Mundo cuando solo restan dos semanas para el inicio del evento futbolístico más importante del orbe.

“No siento ningún ambiente mundialero y me dicen que él está de acuerdo. Digo, porque hay muy pocos partidos en el país, muy pocos partidos en México. Creo que haber dispersado un Mundial en tres países me parece, otra vez, un acto de avaricia por parte de la mafia de la FIFA, expuso.

Iñárritu criticó la decisión de repartir la sede entre México, Estados Unidos y Canadá, afirmando que esto diluye la identidad del Mundial. Incluso calificó esta medida como un acto de “avaricia de la mafia de la FIFA”, al considerar que el torneo perdió parte de su esencia.

El director mexicano lamentó que México tenga una participación limitada como anfitrión debido al formato compartido. Para Iñárritu, un Mundial debería representar una celebración nacional completa y no un evento dividido entre varios países.

Crítica a la FIFA ?

El director de cine mexicano Alejandro González Iñárritu criticó duramente a la FIFA por las controversias del Mundial 2026. ? Mencionó que el torneo “Es un acto de avaricia” ??https://t.co/Oj1FktGjgU pic.twitter.com/cR9IyhmWf2 — Noticieros En Línea (@_enlinea) May 28, 2026

Otro de los puntos que más cuestionó fue el costo de las entradas para los partidos. El cineasta aseguró que los precios son excesivos y que muchas familias no podrán asistir al torneo por cuestiones económicas.

“Cobró tres veces un Mundial al haber metido muchos más equipos, ya sin una curaduría de calidad. El nivel va a bajar y el costo de los boletos me parece una grosería. Querer llevar a tus hijos es algo de un señor, o sea, es una barbaridad”.

El mundial 2026 una Avaricia de la mafia de la FIFA, una grosería, lo puso en tres países y cobró tres veces.



Así la respuesta de Alejandro González Iñárritu cuando le preguntaron sobre el Fälle del Mundial.. pic.twitter.com/YruOFU33X4 — Helisut Córdova (@HelisutCordova) May 28, 2026

“Me parece que le han quitado al mundo un gusto popular, se lo robaron, y ahora para verlo en la televisión tienes que pagar. Antes era verdaderamente una celebración de un país orgulloso de ser el que invitaba al mundo”, destacó

Los recuerdos del Mundial 1986

Iñárritu no tuvo empacho en señalar que al Mundial de 2026 le faltó ese calor que se generó hace 40 años en 1986, en donde Diego Armando Maradona se consagró como el mejor jugador del orbe y fue una figura destacada en el polémico duelo contra Inglaterra en donde se dio el gol de la “Mano de Dios” y donde reveló que tuvo la suerte de estar presente en dicho encuentro.

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