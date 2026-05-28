El insólito error que obliga a Tesla a revisar sus Model Y

Tesla volvió a quedar en el centro de atención en Estados Unidos, aunque esta vez no fue por autonomía, conducción autónoma ni nuevas tecnologías. El problema parece mucho más simple, casi absurdo, pero terminó provocando una llamada a revisión que afecta a más de 14,000 unidades del Model Y.

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La situación tiene que ver con algo tan pequeño como una etiqueta. Sí, literalmente una pegatina obligatoria que varios vehículos salieron de fábrica sin tener instalada correctamente.

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La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras de Estados Unidos, conocida como NHTSA, confirmó la campaña de revisión el 22 de mayo de 2026. En total, están involucrados 14,575 Tesla Model Y producidos entre noviembre de 2024 y abril de 2026.

El detalle que generó el problema

La etiqueta ausente no es decorativa ni un simple dato técnico irrelevante. Se trata de la certificación obligatoria que informa el peso máximo permitido del vehículo y las especificaciones correctas de neumáticos.

Esa información normalmente aparece ubicada en el pilar de la puerta del conductor y resulta importante para evitar sobrecargas que puedan afectar el frenado, la estabilidad o incluso la altura del SUV.

Lo llamativo es que el error ocurrió dentro de una de las fábricas más automatizadas de la industria automotriz. Tesla descubrió que un sistema de visión automatizado encargado de verificar la presencia de la etiqueta llevaba meses funcionando incorrectamente sin que nadie lo detectara.

Tesla Model Y. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Un fallo que pasó desapercibido durante meses

Según la información revelada, el problema recién salió a la luz gracias a una auditoría manual realizada por un trabajador el 17 de abril de 2026.

Tesla estima que aproximadamente el 45% de los vehículos incluidos en la revisión podrían no tener la etiqueta instalada.

Después de detectar la falla, la compañía corrigió el sistema de escaneo en la planta de Fremont y luego implementó cambios similares en la Gigafactory de Austin. Además, volvió a incorporar verificaciones manuales para evitar que algo parecido vuelva a repetirse.

Tesla Model Y. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

La solución será sencilla

Por ahora no se reportaron accidentes ni personas heridas relacionados con este problema. Aun así, Tesla realizará la revisión de manera preventiva en Estados Unidos.

Los propietarios afectados comenzarán a recibir notificaciones oficiales a partir del 17 de julio de 2026. La reparación no implica modificaciones mecánicas ni cambios complejos.

Básicamente, los técnicos revisarán si el vehículo tiene la etiqueta correspondiente y, en caso de faltar, simplemente la instalarán sin costo para el cliente.

La situación deja una imagen curiosa para Tesla. Una compañía reconocida por su desarrollo tecnológico, inteligencia artificial y automatización terminó enfrentando una llamada a revisión masiva por un error extremadamente básico.

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