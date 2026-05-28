Para analizar: Xiaomi arrasa en ventas y aun así pierde dinero por auto

Xiaomi logró algo que parecía imposible para una marca tecnológica recién llegada al mundo automotor. En muy poco tiempo consiguió posicionar sus vehículos eléctricos entre los más comentados del mercado chino y convirtió al SU7 en uno de los autos más deseados del momento. El problema es que semejante éxito comercial todavía no se traduce en ganancias.

Lee también: ¡Brutal! Ferrari revela su primer eléctrico con 1,050 caballos

Las cifras financieras del primer trimestre dejaron una situación bastante llamativa. Xiaomi entregó 80,856 vehículos en apenas 90 días, pero aun así continúa perdiendo dinero con cada unidad que sale de fábrica.

Puedes leer: Volkswagen lanza un rival del Tesla Model 3 por $15,000 dólares

La compañía china reconoció pérdidas operativas equivalentes a unos $425 millones de dólares dentro de su división automotriz e inteligencia artificial. Traducido a números más simples, cada coche vendido dejó un saldo negativo cercano a $5,230 dólares.

Mucho volumen, pero márgenes cada vez más ajustados

El crecimiento comercial de Xiaomi sigue siendo enorme. Las entregas aumentaron un 6.6% respecto al mismo periodo del año anterior y la demanda continúa acelerándose.

Sin embargo, fabricar autos eléctricos a gran escala sigue siendo un negocio extremadamente costoso, incluso para una empresa con el músculo financiero y tecnológico de Xiaomi.

La compañía registró ingresos cercanos a $2,740 millones dólares gracias a su división de vehículos eléctricos. El precio promedio de venta ronda actualmente los $32,400 dólares por unidad.

El problema aparece en los márgenes. Xiaomi pasó de un margen bruto del 23.2% al 20.1%, una caída importante que refleja el aumento de costos industriales y la presión competitiva del mercado chino.

Llega el esperado Xiaomi SU7 de 2026. Crédito: Xiaomi. Crédito: Cortesía

Los costos se dispararon

Parte de las pérdidas tiene explicación directa en la fabricación. Xiaomi enfrenta mayores costos en componentes clave para sus autos eléctricos y también sufrió una reducción de subsidios en China para este tipo de vehículos.

Además, la empresa atraviesa una etapa compleja de transición industrial. La primera generación del SU7 redujo producción para dar paso a la nueva actualización presentada en marzo.

Pese a eso, la respuesta del público sigue siendo impresionante. La nueva generación del SU7 acumuló más de 80,000 pedidos en apenas 44 días.

Mientras tanto, la familia YU7 se transformó en otro de los pilares comerciales de la marca y ya superó las 232,000 unidades entregadas en solo diez meses.

Xiaomi apuesta fuerte por modelos más rentables

La estrategia ahora apunta a mejorar rentabilidad con versiones más exclusivas y potentes. Uno de los ejemplos más claros es el nuevo Xiaomi YU7 GT, una variante deportiva cercana a los 1,000 caballos de fuerza.

Este modelo tiene un precio inicial de aproximadamente $53,800 dólares y apunta a clientes que buscan prestaciones mucho más extremas.

El Xiaomi SU7 de 2026. Crédito: Xiaomi. Crédito: Cortesía

La versión estándar del YU7, por su parte, arranca cerca de $32,200 dólares y ofrece una autonomía de hasta 643 kilómetros.

La expansión recién empieza

Xiaomi también aceleró el crecimiento de su red comercial. Actualmente ya cuenta con 490 puntos de venta distribuidos en 143 ciudades de China.

Las cifras más recientes siguen mostrando un ritmo muy fuerte. Solo en abril la compañía vendió 36,702 vehículos, lo que representó un crecimiento interanual del 28.4%.

Y eso parece ser apenas el comienzo. Xiaomi ya trabaja en un tercer modelo, además de un futuro eléctrico con autonomía extendida tipo EREV. Incluso empiezan a aparecer rumores sobre una posible segunda marca con motores de combustión.

Seguir leyendo:

No sabías que Toyota podría devolverte dinero por tu auto

Porsche frena la producción del Taycan por caída en ventas

Dodge prepara un nuevo deportivo inspirado en el Viper