¡Todo por el techo! Ford llama a revisión a miles de Bronco

Hay propietarios del Ford Bronco que empezaron a notar algo extraño mucho antes de que apareciera el recall oficial. Pequeñas grietas, ruidos de viento más marcados y crujidos en el techo fueron algunas de las señales que terminaron encendiendo las alarmas dentro de la marca. Ahora, Ford confirmó una campaña de retiro que involucra a más de 16,000 unidades del SUV en Estados Unidos.

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El problema afecta a modelos Bronco 2021 y 2022 equipados con el techo rígido molded-in-color.

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Según la documentación presentada ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos, conocida como NHTSA, ciertas piezas podrían agrietarse y comenzar a separarse con el paso del tiempo. En los casos más severos, fragmentos del techo podrían desprenderse mientras el vehículo está en movimiento.

¿Qué originó la falla en el techo?

Ford explicó que el inconveniente apareció durante el proceso de fabricación del proveedor encargado de producir los paneles. Algunos parámetros vinculados al equipo y a la adhesión entre capas no fueron ajustados correctamente, lo que dejó ciertas piezas más vulnerables a la delaminación.

Con el uso diario, las vibraciones del camino y los cambios de temperatura, el deterioro puede avanzar hasta comprometer la estructura exterior del hard top. Los conductores podrían detectar señales tempranas como fisuras visibles o un aumento del ruido aerodinámico dentro de la cabina.

La campaña quedó registrada bajo el código 26S32 de Ford y como NHTSA 26V299.

Los Bronco involucrados en el recall

El retiro incluye un total de 16,200 unidades en Estados Unidos. De esa cifra, 15,045 corresponden al Bronco modelo 2021 y otras 1,155 unidades al modelo 2022.

Ford precisó que el recall afecta tanto a versiones de dos puertas como de cuatro puertas producidas entre septiembre de 2020 y enero de 2022, dependiendo de la configuración.

Eso sí, el problema solo aparece en vehículos equipados con el techo rígido molded-in-color, por lo que otras variantes no forman parte de esta campaña.

El riesgo que preocupa a las autoridades

Más allá de lo estético, el defecto representa un posible problema de seguridad vial. Si partes del techo llegan a desprenderse en plena marcha, esos fragmentos podrían impactar contra otros vehículos o generar maniobras bruscas en carretera.

Por esa razón, la NHTSA consideró que la situación ameritaba un recall formal y no solamente reparaciones individuales bajo garantía. Hasta el momento no se reportaron accidentes ni lesiones relacionadas directamente con esta falla, aunque Ford sí reconoció reclamos de clientes y reportes internos vinculados con el desperfecto.

Presentan el Ford Bronco Sport Bronze. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Así será la reparación

La solución será gratuita para los propietarios afectados. Los concesionarios Ford y Lincoln ya recibieron instrucciones para inspeccionar los techos y reemplazar los paneles dañados en caso de encontrar grietas o señales de delaminación.

Ford aseguró que las nuevas piezas fueron fabricadas bajo parámetros corregidos para mejorar la adhesión y reducir la posibilidad de que el problema vuelva a repetirse. Sin embargo, debido al volumen de unidades involucradas, algunos clientes podrían enfrentar tiempos de espera hasta que haya disponibilidad suficiente de componentes.

Verifique si su Bronco está afectado

Los propietarios pueden comprobar si su SUV forma parte del recall utilizando el número VIN de 17 caracteres. Ese código aparece en la base del parabrisas del lado del conductor y también en la etiqueta ubicada en la puerta.

Con el VIN, es posible consultar el estado del vehículo en el portal oficial de recalls de Ford o en la página de la NHTSA. También se puede llamar a la línea de atención de Ford al 1-866-436-7332 y mencionar el recall 26S32.

La marca comenzó a enviar las primeras notificaciones entre el 27 y el 29 de mayo de 2026. Más adelante, los clientes recibirán información adicional sobre la reparación definitiva prevista para noviembre de 2026.

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