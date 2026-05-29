Futbolista liberado por ICE pide quedarse en EE.UU.: “Estoy haciendo lo correcto”
Tras pasar más de dos meses detenido, el joven colombiano volvió a Chicago para graduarse
Ricardo Hernández-Navarrete pasó más de dos meses detenido en distintos centros migratorios sin saber si volvería a ver a su familia o cumplir su sueño de jugar futbol universitario. Esta semana, sin embargo, el joven colombiano de 18 años regresó a Chicago tras ser liberado inesperadamente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La historia, reportada por CBS News, dio un giro apenas días antes de su graduación de preparatoria. Hernández-Navarrete pudo asistir a la ceremonia acompañado de su madre y de sus compañeros de equipo, quienes durante semanas impulsaron campañas para exigir su liberación.
“Estoy emocionado”, dijo el adolescente después de recibir su diploma. “Estoy haciendo las cosas bien. Quizás por eso tenga la oportunidad de estar aquí”.
Detenido tras una cita migratoria
Ricardo fue arrestado en marzo junto a su madre, Martha Liliana Navarrete, cuando ambos acudieron a una cita migratoria rutinaria en Chicago. Debido a que ya había cumplido 18 años, el joven fue separado de ella y trasladado por distintos centros de detención en Indiana, Kansas, Oklahoma, Luisiana, Ohio y Kentucky.
Durante su detención, aseguró que lo más difícil fue no poder jugar futbol ni comunicarse regularmente con su familia.
“No podía jugar al futbol. Eso es lo más importante en mi vida”, declaró.
Su madre también fue liberada recientemente tras una orden judicial, aunque ambos continúan enfrentando procesos migratorios que podrían derivar en deportación.
Sueña con jugar futbol universitario
Pese a la incertidumbre legal, Hernández-Navarrete intenta enfocarse en el futuro. El joven ya se comprometió a jugar futbol en Truman College, en Chicago, mientras continúa presentándose regularmente ante ICE.
Como parte de las condiciones de supervisión, las autoridades le colocaron un dispositivo de rastreo electrónico y le exigen reportarse cada dos semanas, además de enviar fotografías diarias para monitorear sus movimientos.
El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que la familia ingresó de manera irregular al país en 2022, pero aseguró que el joven recibirá “todas las garantías procesales”.
Su entrenador de preparatoria, Enrique Cervantes, afirmó que Ricardo no representa el perfil criminal que frecuentemente utiliza la administración de Donald Trump para justificar deportaciones masivas.
“Es alguien que estudia, trabaja y quiere construir un futuro”, declaró Cervantes.
Ahora, el sistema migratorio estadounidense decidirá si Ricardo y su familia podrán permanecer legalmente en el país.
