La Honda Ridgeline entra en pausa hasta su nueva generación

Honda está preparando cambios importantes en uno de sus modelos menos convencionales. La Ridgeline, la única pickup de la marca japonesa, dejará de fabricarse temporalmente mientras la compañía redefine su estrategia para el segmento mediano.

Lee también: ¡No inventes! Hyundai le apuesta a los hispanos y al fútbol

La noticia todavía no ha sido anunciada oficialmente por la empresa, pero documentos revelados por Automotive News apuntan a que la producción se detendría hacia el último trimestre de 2026. La nueva generación aparecería recién en 2028 y podría terminar llegando al mercado como modelo 2029.

Puedes leer: Cinco ruidos del auto que pueden vaciar tu bolsillo

La decisión marca una pausa llamativa para una camioneta que siempre jugó diferente frente a rivales como la Toyota Tacoma, la Ford Ranger o la Chevrolet Colorado. Mientras muchas apostaron por un enfoque más tradicional y robusto, Honda prefirió darle a la Ridgeline un comportamiento más cercano al de un SUV.

Honda quiere modernizar su pickup

Parte del problema pasa por el motor actual. La Ridgeline utiliza un bloque V6 de 3.5 litros con configuración SOHC, una mecánica confiable, pero que empieza a quedarse atrás frente a las nuevas normas de emisiones y eficiencia que se aproximan en Estados Unidos.

Honda ya dio pasos distintos en otros modelos recientes. Tanto la Pilot como la Passport incorporan versiones más avanzadas de ese V6 con tecnología DOHC, que ofrece mejoras en rendimiento y también una mejor integración con futuros sistemas híbridos.

La marca ahora trabaja en una nueva generación de motores pensados precisamente para convivir con electrificación parcial, algo que será clave en los próximos años.

La próxima Ridgeline será híbrida

Todo apunta a que la futura Ridgeline tendrá una propuesta mucho más tecnológica. Honda buscaría mejorar consumo de combustible, reducir emisiones y mantener capacidades de remolque competitivas dentro del segmento.

Ese equilibrio no será sencillo. Muchas pickups medianas todavía dependen de motores grandes y configuraciones tradicionales para mantener potencia y resistencia en trabajo pesado.

Honda, en cambio, parece apostar por una fórmula más eficiente y urbana, sin abandonar completamente el enfoque práctico que siempre distinguió a la Ridgeline.

La Ridgeline apareció originalmente en 2006 y desde entonces tomó distancia de sus competidoras directas. Su construcción unibody le permitió ofrecer una conducción mucho más cómoda y refinada que muchas pickups tradicionales.

Seguir leyendo:

El mejor sedán compacto de 2026 no es el que imaginas

Cómo hacer un test drive y no arrepentirte después

Si compraste un auto usado debes cambiar estas piezas al instante