Lamborghini defiende y celebra su decisión de frenar los eléctricos

Mientras varias marcas de lujo aceleran hacia la electrificación total, Lamborghini decidió bajar la velocidad y mirar otra vez hacia sus raíces. La firma italiana ahora considera que retrasar sus deportivos eléctricos fue una jugada acertada, especialmente viendo la reacción que algunos modelos EV de alto perfil han provocado entre fanáticos y clientes.

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Stephan Winkelmann, CEO de Lamborghini, defendió recientemente esa postura en una entrevista con CNBC. El ejecutivo fue directo al hablar del tema y aseguró que pausar los proyectos eléctricos “fue la decisión correcta”.

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La declaración llega justo cuando Ferrari atraviesa una tormenta de críticas por su nuevo vehículo eléctrico, un modelo que ha generado más discusión por su diseño que por sus prestaciones.

Lamborghini cambió completamente el rumbo

Hace pocos años la historia parecía diferente. Lamborghini mostraba conceptos eléctricos como el Lanzador EV y dejaba abierta la puerta para un futuro completamente electrificado, incluyendo una posible versión eléctrica del Urus.

El Lanzador incluso estaba previsto para llegar al mercado en 2028. Después el plan se movió a 2029 y finalmente quedó congelado sin una fecha clara de producción.

La marca italiana entendió que muchos de sus compradores todavía no conectan emocionalmente con un superdeportivo completamente eléctrico. Para Lamborghini, el problema no pasa únicamente por autonomía o baterías. El asunto también tiene que ver con sensaciones.

El sonido sigue pesando mucho

Los clientes de Lamborghini buscan experiencias muy específicas cuando compran uno de estos autos. El sonido del motor, las vibraciones y esa sensación mecánica agresiva siguen siendo parte fundamental de la identidad de la marca.

“Nuestros clientes no quieren autos eléctricos”, afirmó Winkelmann durante la entrevista.

Por eso Lamborghini decidió enfocarse más en sistemas híbridos enchufables, una solución que permite reducir emisiones sin abandonar completamente el carácter tradicional de sus vehículos.

Ferrari quedó en medio de la polémica

Parte de esta conversación explotó tras la aparición del Ferrari Luce, un modelo eléctrico que no ha sido bien recibido por muchos seguidores de la marca italiana.

Las críticas apuntan principalmente a su diseño futurista, que para varios fanáticos se aleja demasiado de la esencia histórica de Ferrari. Incluso Luca di Montezemolo, expresidente de la compañía, mostró preocupación por el rumbo que podría tomar la marca.

Impactan los colores del Lamborghini Revuelto. Crédito: Lamborghini Rotterdam. Crédito: Cortesía

El vehículo fue diseñado por Jony Ive, reconocido por su trabajo en Apple con productos como el iPhone y la MacBook. Ferrari apostó por líneas minimalistas, superficies limpias y una propuesta visual distinta, pero la reacción en redes y entre puristas ha sido bastante fría.

Los eléctricos todavía dividen opiniones

Lo que ocurre con Ferrari no es un caso aislado. Otros lanzamientos recientes también han provocado debate por sus diseños demasiado futuristas o por romper con la identidad clásica de ciertas marcas.

Ahí aparecen modelos como la Tesla Cybertruck, el nuevo Mercedes-AMG GT 4door o incluso algunos conceptos recientes de Jaguar.

La sensación general es que muchas marcas todavía están buscando el equilibrio entre innovación y tradición. Y Lamborghini, al menos por ahora, parece convencida de que todavía no quiere sacrificar esa conexión emocional que históricamente ha definido a sus autos.

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