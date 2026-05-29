Tesla Model 3 o Tesla Model Y: ¿Cuál conviene más comprar en 2026?

Hay quienes llegan a Tesla buscando autonomía y tecnología. Otros simplemente quieren dejar atrás la gasolina sin renunciar a comodidad o desempeño. Pero cuando aparece la comparación entre el Model 3 y el Model Y, la decisión empieza a complicarse más de la cuenta.

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A simple vista parecen muy parecidos. Comparten buena parte de su tecnología, la experiencia digital de la marca y hasta varias soluciones mecánicas. Sin embargo, en el día a día terminan sintiéndose como autos pensados para personas completamente distintas.

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El Tesla Model 3 sigue siendo la opción más lógica para quien quiere entrar al mundo eléctrico sin gastar tanto dinero. La versión Standard RWD parte desde $36,990 dólares y mantiene una autonomía estimada de 321 millas. Además, conserva esa sensación de manejo más cercana a un sedán deportivo que muchos todavía valoran.

El Model 3 sigue conquistando por manejo

La actualización conocida como Highland ayudó bastante a refrescar la imagen del Model 3. Tesla mejoró acabados, refinó detalles de confort y ajustó la eficiencia para hacerlo todavía más competitivo.

También hay una diferencia clara en la forma en que transmite sensaciones al volante. El auto se siente más bajo, más ágil y con respuestas más directas en curvas o aceleraciones fuertes.

En la versión Performance, el sedán eléctrico alcanza los 0 a 60 mph en apenas 2.9 segundos y desarrolla cerca de 510 hp. Todo eso por un precio cercano a $54,990 dólares.

El Tesla Model 3, de los modelos más importantes de la compañía. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

El Model Y apuesta por la practicidad

El Model Y juega otra carta. Aquí la prioridad no es tanto la deportividad, sino el espacio y la comodidad diaria.

Su precio inicia en $39,990 dólares para la variante Standard RWD y escala hasta unos $57,490 dólares en la configuración Performance AWD. A cambio, ofrece una posición de manejo más alta, mejor visibilidad y una cabina mucho más flexible para familias o viajes largos.

Tesla también aplicó cambios importantes con la actualización Juniper. El SUV recibió retoques de diseño, mejoras de autonomía y algunos elementos que varios usuarios extrañaban, como la tradicional palanca de direccionales.

Llegó el Tesla Model Y Performance 2026. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Entonces, cuál es la compra inteligente

La respuesta depende mucho más de la rutina que del presupuesto. El Model 3 sigue siendo el Tesla más atractivo para alguien que prioriza manejo, eficiencia y una experiencia más emocional al conducir.

El Model Y, en cambio, termina ganando sentido cuando aparecen hijos, viajes frecuentes o la necesidad de cargar más cosas sin complicarse.

La diferencia de precio entre ambos no es enorme, pero sí suficiente para pensar bien qué tipo de uso tendrá el vehículo durante los próximos años. Y ahí es donde realmente se define cuál de los dos vale más la pena.

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