Tom Hardy y sus momentos más polémicos dentro y fuera de cámaras

El inesperado despido del actor Tom Hardy de la serie “MobLand”, el exitoso drama criminal de Paramount+, ha sacudido a la industria televisiva y al público que sigue de cerca su trayectoria artística. Y es que según reportes de Page Six, el famoso habría generado un ambiente tenso en el set, además de protagonizar múltiples incidentes de comportamiento poco profesional y choques creativos.

Fuentes cercanas a la producción informan que entre los principales motivos de su salida destacan: retrasos recurrentes en las jornadas de filmación, su constante insistencia en alterar los guiones, exigencia de cambios en los diálogos, así como ordenes sin autorización.

Pese a que, hasta el momento, ni los representantes del actor ni la plataforma de streaming han emitido declaraciones oficiales, a través de redes sociales han resurgido las experiencias agridulces que el famoso ha protagonizado durante su carrera y a nivel personal.

Una infancia marcada por el alcohol y los problemas con la ley

A lo largo de los años, el protagonista de “Venom” ha compartido un vistazo a su historia de vida y los retos a los que se enfrentó desde su infancia. De acuerdo con su testimonio, a los 11 años se dio su primer contacto con el alcohol y para su cumpleaños número 16 ya había desarrollado un fuerte problema de adicciones y detenciones policiales frecuentes.

Su primer golpe de realidad se dio tras ser expulsado de su internado, “Reed’s”, por el delito de robo. En entrevista con la revista “Hello!”, el artista declaró: “Me descarrilé por completo y tuve suerte de no tener algún accidente terrible o terminar en prisión o muerto, porque hacia allí me dirigía”.

No obstante, la estocada final tuvo lugar en el año 2003, cuando sufrió una sobredosis de crack en el barrio londinense de Soho. Tom Hardy fue hallado por un equipo médico tendido en un charco de sangre y vómito, escena que impulsó a sus padres a no quitar el dedo del renglón y apoyarlo en su ingresó a rehabilitación y proceso de psicoterapia.

Esta decisión lo llevó a alcanzar la sobriedad, y como resultado, adentrarse en el mundo de la actuación: “Quería que mi padre estuviera orgulloso de mí (…) Caí en la actuación porque no había nada más que pudiera hacer, y en ella encontré una disciplina a la que quiero seguir volviendo”, declaró al diario The Telegraph.

Tom Hardy y su rocoso camino en Hollywood

Si bien el actor británico consiguió forjarse un nombre en la escena actoral global, acumulando reconocimientos como el premio BAFTA Rising Star y una nominación al Oscar en la categoría de “Mejor Actor de Reparto”, su comportamiento detrás de cámaras pronto dio de qué hablar.

Antes de su despido de la serie “MobLand”, Tom Hardy ya habría sido el detonante de fricciones en un set de filmación. Según el libro Blood, Sweat & Chrome, de Kyle Buchanan, en 2015 tuvo un conflicto con su co-protagonista de “Mad Max: furia en el camino”, Charlize Theron.

El escrito detalló que la ganadora del Oscar llegó a solicitar la presencia de una productora de forma permanente como medida de protección ante las actitudes del histrión.

Sobre esta situación, Hardy se dijo apenado en una entrevista concedida en 2022: “En retrospectiva, estaba desbordado en muchos sentidos. Lo que ella necesitaba era un compañero mejor, quizás más experimentado”, reconoció en ese entonces.

Hoy por hoy, Tom Hardy se enfrenta a una nueva ola de especulaciones sobre las actitudes que llevaron a Paramount+ a no renovar su contrato para la tercera temporada del drama “MobLand”. Un informante mencionado por Daily Mail afirmó que Helen Mirren, de 80 años, habría expresado su descontento ante el comportamiento irrespetuoso de su compañero.

“La dama Helen es una alegría, es una profesional total, pero está cada vez más frustrada con Tom y su actitud. Puede llegar tarde al rodaje y eso la molesta mucho. Siente que él se pavonea como si fuera el rey. Es muy arrogante”, dijo la fuente.

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