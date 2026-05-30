Trump goza de “excelente salud”, asegura la Casa Blanca tras revisión médica

Un informe médico divulgado por la Casa Blanca asegura que la salud cardiovascular del presidente estadounidense, Donald Trump, equivale a la de una persona 14 años más joven, un dato incluido en una evaluación médica que describe al mandatario, de 79 años, en un estado de salud “excelente” y cognitivamente pleno.

Según el informe firmado por el médico de la Casa Blanca, Sean Barbabella, Trump tiene una “edad cardíaca” de 65 años, pese a que cumplirá 80 años el próximo 14 de junio.

Los resultados de la evaluación, realizada el 26 de mayo en el centro médico militar Walter Reed, destacan además una función cardíaca normal, sin evidencia de insuficiencia cardíaca ni otras afecciones cardiovasculares significativas.

El reporte también aborda los moretones visibles en las manos del presidente, que en los últimos meses han generado especulación pública, y el médico atribuyó las marcas a una combinación de frecuentes apretones de manos y al uso diario de aspirina como parte de un régimen preventivo cardiovascular, descartando que sean señal de un problema médico más grave.

La principal anomalía médica mencionada por el médico presidencial es una leve hinchazón en las piernas causada por insuficiencia venosa crónica, una condición considerada común y benigna en personas mayores de 70 años.

Además, el médico personal asegura que Trump obtuvo una puntuación perfecta de 30 sobre 30 en la prueba cognitiva Montreal Cognitive Assessment (MoCA), mientras que los análisis de laboratorio y un ecocardiograma mostraron resultados dentro de los parámetros normales, según la evaluación difundida por la Casa Blanca.

El informe subraya asimismo la prolongada abstinencia del mandatario del alcohol y el tabaco, hábitos que Barbabella señaló entre los factores que favorecen su actual estado de salud.

El republicano, cercano a cumplir los 80 años, pesa unas 224 libras (101,6 kilos) y mide 6 pies y 3 pulgadas (1,90 metros), de acuerdo con los detalles de la prueba.

Sigue leyendo: