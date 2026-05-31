Recuperan cuerpos de los nueve trabajadores desaparecidos tras rotura de tanque químico en planta de Washington

Las autoridades informaron este sábado que fueron recuperados los cuerpos de los nueve empleados que permanecían desaparecidos desde el accidente ocurrido el martes en la planta de Nippon Dynawave Packaging, ubicada en Longview, Washington.

Con este hallazgo, el número total de fallecidos ascendió a 11 trabajadores.

Dos empleados habían sido trasladados con vida a hospitales poco después del incidente, pero posteriormente murieron a causa de las lesiones sufridas, de acuerdo con ABC News.

“Espero que hoy les brinde a las familias afectadas el cierre que necesitan para comenzar el largo proceso de sanación”, declaró Brad Hannig durante una conferencia de prensa.

Una de las peores tragedias industriales del estado

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, advirtió previamente que el accidente podría convertirse en la tragedia industrial más mortífera de la historia moderna del estado.

Por su parte, la forense del condado de Cowlitz, Dana Tucker, identificó a las víctimas y señaló que sus edades oscilaban entre los 26 y los 58 años.

Durante una comparecencia pública, Tucker comparó el impacto emocional del desastre con algunos de los momentos más difíciles vividos por la comunidad desde la erupción del Monte Santa Helena en 1980.

Los equipos de emergencia enfrentaron condiciones extremadamente peligrosas durante las labores de búsqueda.

Según explicó Matt Amos, seis de las víctimas fueron encontradas en una zona donde los trabajadores acostumbraban reunirse durante los cambios de turno.

El séptimo cuerpo fue localizado posteriormente cuando los equipos lograron avanzar hacia áreas más afectadas por el colapso.

Las operaciones continuaron durante varios días debido a la inestabilidad estructural y a la presencia de materiales peligrosos en el lugar.

“Seguimos trabajando muy lentamente para mantener la seguridad y preservar la evidencia necesaria para las investigaciones futuras”, indicó Amos.

Qué ocurrió en la planta

La emergencia fue reportada el martes por la mañana cuando un tanque que contenía “licor blanco”, una mezcla química utilizada en la fabricación de papel, sufrió una ruptura catastrófica.

De acuerdo con Brian Wood, la salida repentina del material generó una fuerza suficiente para destruir varias paredes de edificios cercanos y causar graves daños a equipos e instalaciones.

La causa exacta de la ruptura continúa bajo investigación.

Investigaciones federales y estatales en marcha

La investigación involucra a múltiples organismos.

La U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board anunció la apertura de una investigación para determinar las causas del accidente y establecer medidas que permitan evitar tragedias similares en el futuro.

Asimismo, el Washington State Department of Labor and Industries desarrolla una investigación paralela sobre las condiciones de seguridad de la planta.

Persisten preocupaciones ambientales

Las autoridades confirmaron que parte del material contaminado alcanzó el cercano Río Columbia, aunque aseguraron que el suministro de agua potable de Longview no está en riesgo.

Según explicó Chris Collins, los sistemas de contención permitieron desviar el agua contaminada lejos de las fuentes que abastecen a la ciudad.

Mientras avanzan las investigaciones, la planta permanece cerrada y opera únicamente con personal mínimo para mantener la infraestructura crítica del complejo industrial.

Sigue leyendo:

• Muere Sarah Beckstrom, soldado de la Guardia Nacional baleada en Washington D.C.

• Trump califica de “acto terrorista” el tiroteo contra soldados de la Guardia Nacional

• Cuáles son los países “de alto riesgo” que enfrentan revisiones de Green Card: son 19